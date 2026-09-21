Tensión en Vélez: el plantel llegó al estadio Amalfitani de civil por un reclamo económico

“A más de la mitad del plantel no se le debe nada y los atrasos existentes son puntuales y están siendo regularizados, con un cronograma preciso para que eso ocurra”, aseguraron. En esa misma línea, desde Vélez reconocieron las dificultades financieras, aunque plantearon que las obligaciones pueden ser atendidas mediante el esquema establecido.

“La situación económica es exigente, pero es absolutamente controlable y estamos trabajando para cumplir con todos los compromisos”, remarcaron.

Vélez le ganó sobre la hora a Tigre por el Torneo Clausura.

La particularidad fue todavía más evidente porque los integrantes del cuerpo técnico encabezado por el Mellizo sí utilizaron la indumentaria correspondiente. De esta manera, la diferencia entre el plantel y el cuerpo técnico quedó reflejada en las imágenes de la llegada al estadio.

La reacción de los hinchas de Vélez

La situación tampoco pasó inadvertida para los simpatizantes que se acercaron al Amalfitani. El reclamo de los futbolistas generó una respuesta entre los hinchas, que manifestaron su postura mediante una bandera colocada en el alambrado de la Popular Este.

El mensaje fue contundente y apuntó directamente contra los integrantes del plantel: “EN VÉLEZ LOS DE VÉLEZ, JUGADORES MERCENARIOS”. Así, la llegada de los jugadores sin la ropa institucional y la bandera exhibida en la tribuna reflejaron un clima de tensión en torno al equipo.