Tensión en Vélez: el plantel llegó al estadio Amalfitani de civil por un reclamo económico
Los futbolistas convocados para enfrentar a Tigre arribaron por sus propios medios y sin la ropa del club. Desde la dirigencia aseguraron que ya existe un cronograma de pagos.
La previa del partido entre Vélez y Tigre por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 estuvo marcada por una situación inesperada. En lugar de llegar juntos en el habitual micro de la institución, los futbolistas del Fortín arribaron al estadio José Amalfitani en sus vehículos particulares y vestidos de civil.
La decisión fue tomada como una señal de protesta ante un reclamo económico que involucra a parte del plantel. Los 23 jugadores convocados por Guillermo Barros Schelotto se presentaron en Liniers sin utilizar la indumentaria de la institución, una imagen que rápidamente llamó la atención en la previa del encuentro.
El reclamo está relacionado con el pago de primas y, según la información difundida, no alcanza a todos los integrantes del plantel. La deuda afecta a nueve futbolistas, principalmente jugadores experimentados. La situación generó un clima de tensión alrededor del equipo antes de un encuentro que Vélez había preparado con especial importancia deportiva.
¿Qué explicó la dirigencia de Vélez sobre las deudas?
Desde la dirigencia encabezada por Fabián Berlanga señalaron que los salarios de los futbolistas se encuentran al día y diferenciaron esa situación de los atrasos vinculados con las primas. Además, explicaron que el calendario de pagos ya contemplaba una transferencia para el lunes, debido a que el vencimiento coincidía con un domingo.
“Mañana ya estaba programado el pago de todo lo correspondiente a agosto, tanto de sueldos como de primas”, expresaron desde la comisión directiva. La conducción del club también sostuvo que el inconveniente económico está focalizado en un grupo determinado de jugadores y que existe una planificación para regularizar las obligaciones pendientes.
“A más de la mitad del plantel no se le debe nada y los atrasos existentes son puntuales y están siendo regularizados, con un cronograma preciso para que eso ocurra”, aseguraron. En esa misma línea, desde Vélez reconocieron las dificultades financieras, aunque plantearon que las obligaciones pueden ser atendidas mediante el esquema establecido.
“La situación económica es exigente, pero es absolutamente controlable y estamos trabajando para cumplir con todos los compromisos”, remarcaron.
La particularidad fue todavía más evidente porque los integrantes del cuerpo técnico encabezado por el Mellizo sí utilizaron la indumentaria correspondiente. De esta manera, la diferencia entre el plantel y el cuerpo técnico quedó reflejada en las imágenes de la llegada al estadio.
La reacción de los hinchas de Vélez
La situación tampoco pasó inadvertida para los simpatizantes que se acercaron al Amalfitani. El reclamo de los futbolistas generó una respuesta entre los hinchas, que manifestaron su postura mediante una bandera colocada en el alambrado de la Popular Este.
El mensaje fue contundente y apuntó directamente contra los integrantes del plantel: “EN VÉLEZ LOS DE VÉLEZ, JUGADORES MERCENARIOS”. Así, la llegada de los jugadores sin la ropa institucional y la bandera exhibida en la tribuna reflejaron un clima de tensión en torno al equipo.
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