Vélez venció a Tigre en un partidazo agónico y subió al primer puesto de la Tabla Anual
El "Fortín" se impuso 3-2 en un partido agónico, sigue a 2 puntos del líder de la Zona A y trepó a la punta de la Anual por un título y un lugar en la Libertadores.
Vélez y Tigre protagonizaron un partidazo en el José Amalfitani, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, que quedó en manos del dueño de casa con un tanto agónico para el 3-2 definitivo.
El encuentro, correspondiente a un duelo interzonal, tuvo un desarrollo infartante. Lo ganaba 2-1 el "Fortín" con los tantos de Rolando Martínez y Juan Cruz Policella, tras el empate parcial de Nacho Russo. Jerónimo Dómina igualó a 3 minutos del final, pero Martínez sumó su doblete con su grito a los 89.
Vélez llegaba a este compromiso luego de igualar 1-1 ante Newell's en Rosario. Con este resultado, el conjunto de Liniers alcanzó las 20 unidades y quedó en el segundo puesto de la Zona A, a dos puntos del líder Instituto.
En tanto, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto logra mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Tabla Anual y alcanzó a Independiente Rivadavia en el primer lugar, aunque la "Lepra" tiene que completar la jornada.
Formaciones de Vélez vs. Tigre por el Torneo Clausura - Interzonal
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Yamil Possi.
TV: TNT Sports Premium.
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