Vélez venció a Tigre en un partidazo agónico y subió al primer puesto de la Tabla Anual

El encuentro, correspondiente a un duelo interzonal, tuvo un desarrollo infartante. Lo ganaba 2-1 el "Fortín" con los tantos de Rolando Martínez y Juan Cruz Policella, tras el empate parcial de Nacho Russo. Jerónimo Dómina igualó a 3 minutos del final, pero Martínez sumó su doblete con su grito a los 89.