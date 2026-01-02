Thiago Fernández se fue de Vélez en conflicto: apuntó sin filtro contra la dirigencia
El extremo de 21 años cerró su etapa en condición de libre, rumbo al Villarreal, y publicó un mensaje de despedida con duras acusaciones hacia los principales dirigentes del club.
El cierre del año dejó una salida resonante en Vélez, marcada por la tensión y el conflicto institucional. Thiago Fernández, una de las piezas jóvenes más importantes del equipo campeón de la Liga Profesional 2024, se despidió oficialmente del club que lo formó y expuso públicamente su malestar con la dirigencia, a la que responsabilizó por el fracaso de las negociaciones para renovar su contrato.
El futbolista, que quedó libre el 31 de diciembre, ya emprendió viaje a España para incorporarse al Villarreal. A través de un extenso posteo en redes sociales, Fernández decidió romper el silencio luego de meses de versiones cruzadas y negociaciones frustradas. En su mensaje, apuntó directamente contra los dirigentes que encabezaron el proceso y los mencionó con nombre y apellido.
“Lamentablemente hoy en dia el club está en manos de personas que no están a la altura para manejar tan enorme institución. Personas como Fabian Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Alvarez y Sebastian Pait”, escribió, dejando en evidencia el nivel de enojo acumulado tras dos años de idas y vueltas contractuales.
El conflicto no fue menor, ya que el extremo explicó que las negociaciones se extendieron incluso durante su recuperación de una grave lesión. El 1° de diciembre sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que lo marginó de la definición del campeonato, pero no le impidió seguir esperando una resolución favorable. Según relató, hubo ofertas y contraofertas desde antes de la lesión, pero las diferencias internas dentro de la dirigencia terminaron por dinamitar cualquier acuerdo posible.
En ese sentido, Fernández brindó detalles de situaciones puntuales que, según él, marcaron el quiebre definitivo. “La dirigencia no deja de lado sus peleas entre si, y cuando ya todo parecía arreglado para mi renovacion con Augusto Costa, Fabian Berlanga me dijo 'no renueves, te estan mintiendo en el contrato', y esta es una de las 100 situaciones que pasaron durante mis dos años de negociaciones, las cuales empezaron gracias a que yo llame al club para renovar”, expresó en su descargo.
El futbolista también reveló una frase que lo marcó profundamente desde lo personal y profesional. “Tuve que escuchar que el presidente del club me diga después de un año de jugar, y perteneciendo al equipo campeón, que no había hecho el mérito para renovar el contrato (el cual es un contrato firmado en inferiores, con cláusulas y sueldo de juvenil)”, agregó, visiblemente indignado por el trato recibido.
Más allá del conflicto dirigencial, Fernández dejó en claro que su vínculo con Vélez no se rompe desde lo afectivo. “Más allá de todo lo relacionado con la política, me voy con el corazón lleno de Vélez, pero de lo que es Vélez de verdad”, escribió, agradeciendo a trabajadores, cuerpos técnicos e hinchas.
Con 48 partidos disputados, cinco goles y seis asistencias, cerró su etapa en Liniers y firmó contrato con Villarreal hasta junio de 2031, con la incertidumbre lógica de su recuperación y el rol que tendrá en el futuro inmediato bajo la conducción de Marcelino García Toral.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario