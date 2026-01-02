Thiago Fernández se fue de Vélez en conflicto: apuntó sin filtro contra la dirigencia

thiago fernandez

El futbolista también reveló una frase que lo marcó profundamente desde lo personal y profesional. “Tuve que escuchar que el presidente del club me diga después de un año de jugar, y perteneciendo al equipo campeón, que no había hecho el mérito para renovar el contrato (el cual es un contrato firmado en inferiores, con cláusulas y sueldo de juvenil)”, agregó, visiblemente indignado por el trato recibido.

Más allá del conflicto dirigencial, Fernández dejó en claro que su vínculo con Vélez no se rompe desde lo afectivo. “Más allá de todo lo relacionado con la política, me voy con el corazón lleno de Vélez, pero de lo que es Vélez de verdad”, escribió, agradeciendo a trabajadores, cuerpos técnicos e hinchas.

Con 48 partidos disputados, cinco goles y seis asistencias, cerró su etapa en Liniers y firmó contrato con Villarreal hasta junio de 2031, con la incertidumbre lógica de su recuperación y el rol que tendrá en el futuro inmediato bajo la conducción de Marcelino García Toral.