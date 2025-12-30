Liberaron de culpa y cargo a los ex jugadores de Vélez acusados por abuso sexual

La joven contó que Almonacid argumentó que, el día después del supuesto abuso sexual, se la observó caminando “erguida” y que, al día siguiente, la presunta víctima mantuvo conversaciones normales con Sosa, uno de los denunciados, incluyendo emojis.

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. A mí nadie me va a negar la sangre que se encontró, las lesiones que tenía. Mi papá fue a la policía con mi short ensangrentado en una caja de zapatos para que sea peritado”, indicó en diálogo con TN.

La Fiscalía resolvió la semana pasada no acompañar el pedido de sobreseimiento para Florentín, Cufré y Osorio, aunque sí había avalado la solicitud presentada por la defensa de Sosa.

Durante la audiencia, se discutió la validez de un informe pericial del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), la cual fue cuestionada por la querella.

En ese momento, se denunció que la defensa de los futbolistas acusados intentó condicionar el proceso a través de la exposición mediática y la difusión de versiones que, aseguran, afectaron los derechos de la víctima.

El caso se remonta a marzo de 2024, cuando los cuatro jugadores que por entonces integraban el plantel de Vélez fueron denunciados por una periodista deportiva tucumana por abuso sexual. El habría ocurrido en un hotel tras un partido ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga.

Florentín, Osorio y Cufré estuvieron detenidos bajo prisión domiciliaria y luego recuperaron la libertad. Sosa pagó una fianza de 50 millones, quedó en libertad y se fue a Uruguay. Al conocerse la noticia, Vélez apartó a los futbolistas del plantel.

En cuanto a las imputaciones, la fiscal María Eugenia Posse imputó Abiel Osorio de abuso sexual simple y a Sebastián Sosa, de abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario. Florentín y Cufré fueron acusados como coautores de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.