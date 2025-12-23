Lali Espósito anunció su primer River: la fecha y cuándo salen a la venta las entradas

El Presidente volvió a referirse a la artista durante una entrevista en el canal de streaming Carajo y reavivó una polémica que ya lleva varios cruces públicos. Lejos de dejar pasar los dichos, la intérprete reaccionó desde sus redes sociales y le respondió de manera directa, apelando a una frase de una de sus canciones más recientes.

“Cuando me preguntaron por esta chica, yo no la conocía y parece que eso le golpeó el ego. Ahí escaló todo”, sostuvo el mandatario, y enseguida encuadró el episodio dentro de su ya habitual discurso ideológico al afirmar: “Y eso también es una batalla cultural, porque en el fondo todos se empezaron a preguntar cómo se financiaba el arte”.

milei lali esposito

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión en las redes sociales y volvieron a colocar a Lali en el centro del debate. Ante la catarata de menciones y los nuevos cuestionamientos, la artista decidió responderle al Presidente desde su cuenta oficial de X, donde compartió una imagen de su reciente presentación en Vélez acompañada por una frase de su canción “Payaso”.

“Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas...”, escribió Lali Espósito, en un mensaje que muchos interpretaron como una clara alusión a Javier Milei y que volvió a encender la polémica entre el mundo artístico y el Gobierno.