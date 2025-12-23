Wanda Nara y Fede Vigevani apuraron a Ian Lucas por su vínculo con Evangelina Anderson
En medio de los rumores de romance, el cantante fue puesto contra las cuerdas frente a miles de personas y terminó haciendo una llamativa confesión sobre su relación con la modelo.
Wanda Nara y Fede Vigevani protagonizaron un momento incómodo para Ian Lucas cuando, en pleno estadio de Vélez y ante miles de personas, lo pusieron contra las cuerdas para que hablara de Evangelina Anderson, en medio de las versiones que desde hace semanas los vinculan sentimentalmente.
El episodio ocurrió durante una noche especial en la que el youtuber y cantante se presentó junto a Vigevani, con la mediática como invitada de lujo, y terminó derivando en una escena que no pasó desapercibida para nadie. Los rumores sobre un posible romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson comenzaron a circular luego de que ambos coincidieran en MasterChef Celebrity.
Según trascendió, el vínculo habría nacido por fuera del reality y, aunque ninguno de los dos salió a confirmarlo públicamente, tampoco hubo desmentidas categóricas. Por el contrario, siempre se mostraron afectuosos al hablar uno del otro y, como si eso fuera poco, en los últimos días se filtró un video en el que se los ve a los besos en un boliche, lo que avivó aún más las especulaciones.
En ese contexto, y lejos de esquivar el tema, Fede Vigevani decidió ir al hueso frente a todo Vélez y, con Wanda Nara como cómplice, lanzó la pregunta que todos esperaban. “Wanda, todo el Vélez y yo, queremos saber qué está pasando con Evangelina Anderson”, disparó el influencer, dejando a Ian visiblemente expuesto.
Tras unos segundos de silencio y con una sonrisa nerviosa en el rostro, el cantante intentó bajar el perfil de la situación y respondió: “Es mi compañera de MasterChef”. La reacción no convenció a Wanda Nara, que rápidamente lo descolocó con una frase filosa. “Y entre panqueque y panqueque... el día de mañana se sabrá, ¿o no amigo?”, lanzó la conductora, provocando risas y aplausos entre el público.
Finalmente, acorralado por las miradas y los comentarios, Ian Lucas terminó diciendo más de lo que había planeado: “Es la mujer más linda de Argentina para mí. Nos queremos mucho. Somos compañeros”, una definición que, lejos de apagar los rumores, los alimentó aún más.
