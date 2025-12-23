Wanda Nara y Fede Vigevani apuraron a Ian Lucas por su vínculo con Evangelina Anderson

En ese contexto, y lejos de esquivar el tema, Fede Vigevani decidió ir al hueso frente a todo Vélez y, con Wanda Nara como cómplice, lanzó la pregunta que todos esperaban. “Wanda, todo el Vélez y yo, queremos saber qué está pasando con Evangelina Anderson”, disparó el influencer, dejando a Ian visiblemente expuesto.

Tras unos segundos de silencio y con una sonrisa nerviosa en el rostro, el cantante intentó bajar el perfil de la situación y respondió: “Es mi compañera de MasterChef”. La reacción no convenció a Wanda Nara, que rápidamente lo descolocó con una frase filosa. “Y entre panqueque y panqueque... el día de mañana se sabrá, ¿o no amigo?”, lanzó la conductora, provocando risas y aplausos entre el público.

Finalmente, acorralado por las miradas y los comentarios, Ian Lucas terminó diciendo más de lo que había planeado: “Es la mujer más linda de Argentina para mí. Nos queremos mucho. Somos compañeros”, una definición que, lejos de apagar los rumores, los alimentó aún más.