En su primera nota, Thiago Messi no dudó al confesar en qué Selección jugaría

“No me importa cómo podría ser mi mejor gol, solo quiero marcar. Pero con la derecha, con la izquierda no soy muy bueno, no salí como mi papá. Practico, pero él no me pregunta mucho”, afirmó Thiago Messi.

El hijo mayor de Lionel Messi no duda

Thiago Messi nació en Barcelona el 2 de noviembre de 2012, por eso el entrevistador indagó sobre si había posibilidades de que represente a España en un futuro, el hijo de Messi desechó esa chance. “Yo quiero jugar con Argentina”, dijo. Sin embargo, el periodista insistió un poco más, pero él negó rotundamente.

“El mejor gol que hizo fue en la final de la Champions League, de cabeza, contra el Manchester United”, dijo sobre el mejor gol que marcó Lionel Messi. Lo curioso es que en 2009 apenas tenía 3 años. Thiago Messi tuvo que elegir entre Erling Haaland y Kylian Mbappé: “Prefiero a Haaland que a Mbappé, me gusta más”.

THIAGO MESSI SELECCION ARGENTINA