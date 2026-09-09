Thiago Silva criticó a Carlo Ancelotti por el recambio en Brasil: "Acá las cosas no funcionan..."
El experimentado defensor cuestionó la decisión del entrenador italiano de relegar a los referentes mayores de 30 años en la selección brasileña.
La reestructuración que planea Carlo Ancelotti en la Selección de Brasil generó una fuerte contraofensiva desde adentro del propio fútbol norteño. Tras la victoria de Fluminense por 2 a 0 ante Platense en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Thiago Silva rompió el silencio y cuestionó abiertamente la idea del entrenador italiano de marginar a los futbolistas con más experiencia para el inicio del nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030.
El histórico zaguero central no ocultó su enojo ante los micrófonos de Rádio Tupi tras conocerse que nombres emblemáticos como Neymar, Danilo, Alex Sandro y Casemiro perderían terreno luego de la eliminación frente a Noruega en los octavos de final del último Mundial. "No se puede descartar a alguien de 31, 32 o 33 años si está en un buen momento. Yo casi voy a la Copa con 41", disparó el exjugador del Chelsea, quien remarcó que la edad no puede ser el único parámetro para armar una convocatoria en el scratch.
Thiago Silva, sus críticas a Carlo Ancelotti y el polémico recambio en Brasil
Para el marcador central, el proceso de renovación en la Verdeamarela debe ejecutarse sin rupturas drásticas. Desde su visión, la adaptación a la camiseta nacional exige un temple muy distinto al del día a día en los clubes europeos, marco en el que le dejó un dardo directo al DT, con quien coincidió durante una temporada en el Milan. "Él viene del fútbol europeo, que es más fácil. Acá las cosas no funcionan así. Hay que cambiar, pero también conseguir resultados y jugar bien", enfatizó.
Con 113 partidos disputados, cuatro Copas del Mundo en su espalda y los títulos de la Copa América 2019 y Confederaciones 2013, Thiago Silva conoce de primera mano el peso de la indumentaria pentacampeona. Pese a que reconoció la autoridad de Ancelotti al remarcar que "él es el que manda", dejó asentada su clara postura en contra de este drástico recambio generacional.
La controversia estalla en la previa de una etapa clave para el seleccionado brasileño, que encarará sus primeros compromisos del ciclo post Mundial con dos amistosos frente a Australia el 25 y 29 de este mes. Todas las miradas estarán puestas en la lista definitiva que entregue el entrenador italiano para ver si finalmente concreta la parda limpia de referentes o si atiende el reclamo de una de las voces más autorizadas del país.
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