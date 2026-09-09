Thiago Silva criticó a Carlo Ancelotti por el recambio en Brasil: "Acá las cosas no funcionan..."

Thiago Silva, sus críticas a Carlo Ancelotti y el polémico recambio en Brasil

Para el marcador central, el proceso de renovación en la Verdeamarela debe ejecutarse sin rupturas drásticas. Desde su visión, la adaptación a la camiseta nacional exige un temple muy distinto al del día a día en los clubes europeos, marco en el que le dejó un dardo directo al DT, con quien coincidió durante una temporada en el Milan. "Él viene del fútbol europeo, que es más fácil. Acá las cosas no funcionan así. Hay que cambiar, pero también conseguir resultados y jugar bien", enfatizó.