Fabricio Bustos se va de River: rescinde su contrato y se marcha libre del club

La partida de Bustos representa una pérdida patrimonial significativa para la economía del club. A mediados de 2024, River desembolsó 5 millones de dólares para adquirir su ficha a Internacional de Porto Alegre. El cordobés había sido un viejo anhelo de Marcelo Gallardo para cubrir la franja derecha durante su primera etapa y se transformó en una de las prioridades al iniciar su segundo mandato. Sin embargo, el retorno de Gonzalo Montiel meses después y la posterior llegada de Giovanni González relegaron por completo al ex-Independiente en la consideración técnica.