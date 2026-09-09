Fabricio Bustos se va de River: rescinde su contrato y se marcha libre del club
El lateral derecho acordó la interrupción anticipada de su vínculo con la dirigencia del Millonario y le pone fin a su ciclo tras dos años en Núñez.
El mercado de pases cerró, pero la reestructuración del plantel de River no se detiene. En las últimas horas, la dirigencia del Millonario alcanzó un acuerdo con Fabricio Bustos para interrumpir de manera anticipada su contrato. El lateral derecho de 30 años acordó la rescisión del vínculo que lo unía al club hasta diciembre de 2027, finalizando de esta forma una etapa en Núñez que no colmó las expectativas futbolísticas ni económicas.
La salida del defensor se enmarca en la profunda limpieza que encaró la institución a mediados de junio, cuando se notificó a una lista de 14 futbolistas que no serían tenidos en cuenta y debían entrenarse apartados en el predio de Cantilo a la espera de ofertas.
Si bien la intención inicial de la comisión directiva era transferirlo para recuperar parte del capital desembolsado, las negociaciones con Independiente y Rosario Central no llegaron a buen puerto. Ante este escenario, ambas partes resolvieron romper el acuerdo en términos económicos para permitirle al jugador emigrar al fútbol exterior con el pase en su poder.
Fabricio Bustos se va de River: rescinde su contrato y se marcha libre del club
La partida de Bustos representa una pérdida patrimonial significativa para la economía del club. A mediados de 2024, River desembolsó 5 millones de dólares para adquirir su ficha a Internacional de Porto Alegre. El cordobés había sido un viejo anhelo de Marcelo Gallardo para cubrir la franja derecha durante su primera etapa y se transformó en una de las prioridades al iniciar su segundo mandato. Sin embargo, el retorno de Gonzalo Montiel meses después y la posterior llegada de Giovanni González relegaron por completo al ex-Independiente en la consideración técnica.
Durante sus dos temporadas vistiendo la camiseta del Millonario, el marcador de punta acumuló 53 presentaciones oficiales (46 como titular), registrando dos asistencias y sin haber podido levantar ningún título. Con la resolución de su caso, el único futbolista marginado que permanece trabajando en el predio de Cantilo es el uruguayo Matías Viña, por quien Flamengo busca un nuevo destino antes de ejecutar una eventual repesca.
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