El preocupante video del Pocho Lavezzi que encendió las alarmas por su salud: qué se sabe de su tratamiento
El exfutbolista reapareció en Italia y unas imágenes en las que se observan movimientos que llamaron la atención generaron preocupación.
Ezequiel “Pocho” Lavezzi volvió a ser noticia luego de que se difundiera un video registrado durante su presencia en Italia. El exdelantero participó de un homenaje organizado por Napoli y, durante una de sus apariciones, algunos movimientos que realizó frente a las cámaras despertaron inquietud entre sus seguidores.
Las imágenes no tardaron en multiplicarse en las redes sociales y provocaron todo tipo de comentarios acerca de la salud del exjugador de la Selección argentina. Sin embargo, lo que se observa en un video no alcanza para determinar cuál es el estado de salud de una persona ni mucho menos para establecer un diagnóstico.
En medio de la repercusión, también volvieron a aparecer referencias al tratamiento que Lavezzi lleva adelante desde hace tiempo. La periodista Laura Ubfal se refirió puntualmente a las imágenes y planteó una posible explicación relacionada con la medicación que recibe.
“Pocho vino haciendo un tratamiento de rehabilitación y seguramente el tema podría tener que ver con la medicación indicada”, señaló Ubfal. La apreciación fue formulada como una posibilidad y, hasta el momento, no existe una confirmación médica pública que establezca que los movimientos registrados sean consecuencia de una determinada medicación.
La recuperación del Pocho Lavezzi
La situación actual de Lavezzi se conoce a partir de las propias declaraciones que el exfutbolista realizó durante los últimos años. En una entrevista con Migue Granados para Olga, el Pocho habló abiertamente sobre el proceso personal que atravesó y contó que permaneció internado durante un mes en una clínica.
Según explicó, una conversación con su hijo Tomás fue determinante para tomar conciencia de lo que estaba sucediendo y aceptar la necesidad de recibir ayuda.
“Dije ‘no, ¿qué estoy haciendo?’. Se daba cuenta de cosas y dije ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’. Tuve que pasar por un montón de momentos, que hoy sigo con un tratamiento, pero pasé por cosas turbias”, relató el exfutbolista. Después de ese momento, Lavezzi decidió comenzar un tratamiento y aceptó internarse en una clínica especializada.
“Me convencieron y me interné. Estuve curtiéndola en una clínica con gente que no conocía, que notaba que no tenía nada que ver con mi palo y todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino y decís no quiero eso”, recordó.
El exjugador también reconoció que los primeros momentos de la internación fueron difíciles y que tuvo resistencia frente a la situación. Con el paso del tiempo, sin embargo, aseguró que terminó encontrando aspectos positivos en esa experiencia.
“No me daba vergüenza estar ahí, estuve muy renegado de entrada pero después me terminó haciendo bien. Tuve buena onda con la gente. Estuve un mes ahí y hoy sigo luchando y en tratamiento para seguir mejorando”, afirmó.
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