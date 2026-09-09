El preocupante video del Pocho Lavezzi que encendió las alarmas por su salud: qué se sabe de su tratamiento

Según explicó, una conversación con su hijo Tomás fue determinante para tomar conciencia de lo que estaba sucediendo y aceptar la necesidad de recibir ayuda.

“Dije ‘no, ¿qué estoy haciendo?’. Se daba cuenta de cosas y dije ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’. Tuve que pasar por un montón de momentos, que hoy sigo con un tratamiento, pero pasé por cosas turbias”, relató el exfutbolista. Después de ese momento, Lavezzi decidió comenzar un tratamiento y aceptó internarse en una clínica especializada.

“Me convencieron y me interné. Estuve curtiéndola en una clínica con gente que no conocía, que notaba que no tenía nada que ver con mi palo y todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino y decís no quiero eso”, recordó.

El exjugador también reconoció que los primeros momentos de la internación fueron difíciles y que tuvo resistencia frente a la situación. Con el paso del tiempo, sin embargo, aseguró que terminó encontrando aspectos positivos en esa experiencia.

“No me daba vergüenza estar ahí, estuve muy renegado de entrada pero después me terminó haciendo bien. Tuve buena onda con la gente. Estuve un mes ahí y hoy sigo luchando y en tratamiento para seguir mejorando”, afirmó.