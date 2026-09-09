El insólito cruce entre las hermanas Granatto tras el saludo de Lionel Messi a Las Leonas: "Como vos no hay"
Victoria relativizó el mensaje de felicitación del astro rosarino tras el título mundial, mientras que Majo salió a cruzarla con un ferviente elogio al 10.
La histórica consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey sobre césped sumó un capítulo impensado fuera de las canchas. El saludo que Lionel Messi les dedicó a las jugadoras por la obtención de la medalla de oro, lejos de pasar desapercibido, desató un debate interno entre dos de sus grandes figuras: las hermanas Victoria y María José Granatto.
La chispa que encendió la polémica fue una declaración pública de Vicky Granatto durante un análisis del certamen para ESPN. En diálogo con referentes del deporte como Magui Aicega, la jugadora no ocultó su incomodidad por el revuelo que generó el gesto del capitán de la Selección Argentina en el plantel albiceleste, donde varias compañeras como Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, Sofía Cairó y María Paula Ortíz celebraron la felicitación del astro.
En su intento por jerarquizar la propia disciplina y poner en valor a las históricas referentes del seleccionado nacional, la delantera soltó una postura que rápidamente se viralizó. "A mí me molesta, perdón. Yo, todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que está Lucha Aymar, Mechi Margalot, Ceci Rognoni o vos Magui. Nuestra historia es mucho más grande", deslizó, buscando marcar cancha.
El insólito cruce entre las hermanas Granatto tras el saludo de Lionel Messi a Las Leonas
El contrapunto no tardó en trasladarse al plano familiar y digital. Tras la repercusión negativa que tuvieron esos dichos en redes sociales, su hermana Majo Granatto —también pilar de la consagración del equipo argentino— salió a despegarse rotundamente de la controversia a través de una publicación con tono de desagravio en su cuenta de Instagram.
Acompañada por una postal de Leo levantar el trofeo en la final del mundo, Majo dedicó un encendido mensaje hacia la figura del diez. "Parece que hay que explicar algo absurdo, capitán. Como persona, argentina y deportista te admiro profundamente y siempre lo hice. Fuiste, sos y serás un ejemplo de absolutamente todo para mí. Como vos no hay. Siempre Messi", concluyó la delantera para dar por cerrado un cruce mediático que sorprendió al mundo del deporte.
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