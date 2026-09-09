El insólito cruce entre las hermanas Granatto tras el saludo de Lionel Messi a Las Leonas: "Como vos no hay"

En su intento por jerarquizar la propia disciplina y poner en valor a las históricas referentes del seleccionado nacional, la delantera soltó una postura que rápidamente se viralizó. "A mí me molesta, perdón. Yo, todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que está Lucha Aymar, Mechi Margalot, Ceci Rognoni o vos Magui. Nuestra historia es mucho más grande", deslizó, buscando marcar cancha.