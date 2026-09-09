Ruben Darío Insua asumió en San Lorenzo: las ocho finales que le quedan y la diferencia con Pipo Gorosito.

El Gallego dejó bien en claro la exigencia con la que afrontará este nuevo desafío y le envió un fuerte aviso a los futbolistas respecto a la intensidad de las prácticas. "Le dije al plantel que en los entrenamientos sabemos a qué hora llegamos pero no a qué hora nos vamos a ir", advirtió sobre las jornadas de trabajo que encabeza desde el inicio de la semana.