Ruben Darío Insua asumió en San Lorenzo: las ocho finales que le quedan y la diferencia con Pipo Gorosito
El Gallego inició su tercer ciclo en el Ciclón, ratificó que no habrá grandes cambios en el equipo y trazó la meta de clasificar a los playoffs del Clausura.
Ruben Darío Insua inició formalmente su tercer ciclo al frente de San Lorenzo. Acompañado por el presidente Marcelo Culotta y el vicepresidente Juan Manuel Campos en la sala de prensa Osvaldo Soriano, el entrenador de 65 años dejó de lado las emotividades sobre su regreso a la institución tras 880 días y se enfocó de lleno en la urgencia futbolística que atraviesa el primer equipo.
El Gallego dejó bien en claro la exigencia con la que afrontará este nuevo desafío y le envió un fuerte aviso a los futbolistas respecto a la intensidad de las prácticas. "Le dije al plantel que en los entrenamientos sabemos a qué hora llegamos pero no a qué hora nos vamos a ir", advirtió sobre las jornadas de trabajo que encabeza desde el inicio de la semana.
Con el margen de error reducido, el director técnico trazó el diagnóstico para el cierre del certamen y la búsqueda de resultados inmediatos. "Quedan ocho finales. El objetivo a corto plazo es meternos en los playoffs", aseguró, al tiempo que valoró la victoria conseguida la jornada anterior frente a Talleres para recomponer la confianza anímica. De cara al clásico del domingo ante Independiente, Insua anticipó que casi no realizará modificaciones respecto a la formación que sumó de a tres en el último compromiso.
Consultado sobre los cortocircuitos dirigenciales del pasado reciente y la figura de Néstor Gorosito, quien en su presentación había solicitado la unidad del club generando malestar en la cúpula directiva, Insua prefirió marcar una clara distancia. "No me gusta opinar sobre lo que opinan los otros. He encontrado buena química, ganas de trabajar y creo que en el fútbol hay que construir desde adentro hacia afuera", sentenció, evitando meterse en la política interna.
Finalmente, el experimentado DT reveló que rechazó ofertas del fútbol exterior para concretar su ansiada vuelta a Boedo. Respecto al esquema táctico, remarcó que se adaptará a las características de sus dirigidos para afianzar un patrón de juego competitivo en la antesala de una seguidilla decisiva de partidos.
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