Tigre cayó ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana y viajará ajustado a Uruguay

El desarrollo de la primera mitad mostró a un Tigre intentando asumir la iniciativa, proponiendo juego asociado desde los pies de Jabes Saralegui y Tiago Serrago. Sin embargo, el esquema táctico propuesto por Montevideo City Torque resultó sólido en la contención, cerrando los caminos y neutralizando los intentos del delantero Alfio Oviedo. Ambos equipos se retiraron al descanso igualados sin goles y con escasas llegadas de peligro concreto a las áreas.