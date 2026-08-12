Tigre cayó ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana y viajará ajustado a Uruguay
El “Matador”, que venía de vencer a River en el plano local, no pudo con el conjunto uruguayo y ahora deberá cambiar la historia en tierra charrúa.
Montevideo City Torque dio un paso firme en las aspiraciones continentales tras derrotar por 1-0 a Tigre como visitante en el Estadio José Dellagiovanna. En un cruce parejo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el conjunto uruguayo capitalizó su oportunidad en la etapa complementaria y se llevó un triunfo valiosísimo hacia Montevideo.
El desarrollo de la primera mitad mostró a un Tigre intentando asumir la iniciativa, proponiendo juego asociado desde los pies de Jabes Saralegui y Tiago Serrago. Sin embargo, el esquema táctico propuesto por Montevideo City Torque resultó sólido en la contención, cerrando los caminos y neutralizando los intentos del delantero Alfio Oviedo. Ambos equipos se retiraron al descanso igualados sin goles y con escasas llegadas de peligro concreto a las áreas.
Pizzichillo inclinó la balanza en el complemento
Apenas iniciado el segundo tiempo, el destino del encuentro se destrabó a favor de la visita. A los 53 minutos (8' del complemento), Franco Pizzichillo irrumpió en ofensiva para marcar el 1-0. Pese a las protestas iniciales, la jugada fue revisada y confirmada mediante la intervención del VAR.
A partir del gol recibido, el entrenador de Tigre ordenó variantes en el ataque con el ingreso de Ian Subiabre y Mauro Méndez para buscar el empate. Pese a empujar con centros y remates al arco custodiado por Franco Torgnascioli, la falta de claridad en el último tercio sepultó las opciones del elenco local.
La definición de la eliminatoria se trasladará al Estadio Centenario de Montevideo el próximo miércoles 19 de agosto, donde Tigre necesitará ganar por al menos un gol de diferencia para forzar los penales o por más para clasificar de forma directa.
Tigre vs. Montevideo City Torque: resultado en vivo
Formaciones de Tigre vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Ramón Abatti.
- VAR: Rodolpho Toski.
- TV: ESPN.
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