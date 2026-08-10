El desconocido vínculo entre el Chacho Coudet y Nacho Russo, el verdugo de River

La relación que trascendió el fútbol

La relación entre Coudet y Nacho Russo tampoco es nueva en las redes sociales. En 2016, cuando el Chacho dejó de ser entrenador de Rosario Central después de perder ante River la final de la Copa Argentina, Nacho publicó una foto junto a su padrino: “Gracias por todo padrino. Hasta pronto”, había escrito en aquella oportunidad.

El propio delantero también habló alguna vez sobre las similitudes y diferencias que tiene con su padre y con Coudet: “Yo soy tranquilo, como Miguel, sereno, pero adentro de la cancha cambio completamente. Como Miguel. Como hijo y padre”, explicó. Y cuando le tocó definir a Coudet, fue mucho más directo: “Es un rompe huevos”.