El desconocido vínculo entre el Chacho Coudet y Nacho Russo, el verdugo de River
El delantero marcó el gol con el que Tigre derrotó al Millonario por la cuarta fecha del Torneo Clausura y, después del partido, reveló la particular relación que mantiene con el entrenador de River.
Nacho Russo fue el gran verdugo de River en la derrota 1-0 ante Tigre por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El delantero marcó el único gol del encuentro y, después del partido, contó una historia que pocos conocían: Eduardo Coudet, actual entrenador del Millonario, es su padrino y mantiene una relación de muchos años con su familia.
“Sí, muchos no saben, pero es mi padrino. Si buscás alguna imagen, él y mi viejo se chicaneaban cuando jugaban en contra. Compartimos cenas familiares, todo. Aunque este último tiempo, por la vida de él y la nuestra, mucho no nos vimos, pero en algún momento iremos a comer y algo me dirá”, contó Russo.
La relación entre ambos comenzó por el vínculo que Coudet construyó con Miguel Ángel Russo, padre del delantero. El Chacho fue dirigido por el experimentado entrenador durante su etapa como futbolista en 1997 y 1998, cuando ambos coincidieron en Lanús. Con el paso de los años, aquella relación profesional se transformó en una amistad que también alcanzó a las familias. De hecho, el vínculo es tan cercano que el entrenador sostuvo en brazos a Nacho Russo durante su bautismo.
Chacho Coudet es el padrino de Nacho Russo, hijo de Miguel
La particularidad de la historia quedó todavía más expuesta antes del partido del sábado. A pesar de que Coudet estaba en el banco de River y Russo iba a ser uno de sus rivales, el delantero se acercó a saludar a su padrino antes del comienzo del encuentro.
Después, dentro de la cancha, la historia fue muy diferente: Russo terminó convirtiendo el gol que le dio a Tigre una victoria importantísima y profundizó el mal momento del Millonario. No fue, además, la primera vez que el delantero le marca a River. Ya le había convertido dos goles al conjunto de Núñez durante el Torneo Apertura, por lo que volvió a aparecer como una verdadera pesadilla para el equipo.
La relación que trascendió el fútbol
La relación entre Coudet y Nacho Russo tampoco es nueva en las redes sociales. En 2016, cuando el Chacho dejó de ser entrenador de Rosario Central después de perder ante River la final de la Copa Argentina, Nacho publicó una foto junto a su padrino: “Gracias por todo padrino. Hasta pronto”, había escrito en aquella oportunidad.
El propio delantero también habló alguna vez sobre las similitudes y diferencias que tiene con su padre y con Coudet: “Yo soy tranquilo, como Miguel, sereno, pero adentro de la cancha cambio completamente. Como Miguel. Como hijo y padre”, explicó. Y cuando le tocó definir a Coudet, fue mucho más directo: “Es un rompe huevos”.
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