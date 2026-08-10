Ariel Senosiain fulminó a Lunati por su duro posteo contra TyC Sports: "Tranquilo..."
El exárbitro e hincha de River cuestionó al canal, al programa Paso a Paso por el polémico arbitraje ante Tigre. El periodista recogió el guante y respondió con una fuerte chicana.
El polémico penal que River reclamó ante Tigre continúa generando repercusiones. Después de que Javier Castrilli cuestionara la decisión de Andrés Gariano y del VAR, Pablo Lunati volvió a apuntar contra los medios de comunicación y esta vez cargó duramente contra TyC Sports y sus periodistas.
El exárbitro, reconocido hincha de River, cuestionó que en el programa Paso a Paso no se haya puesto el foco en la jugada protagonizada por Ángel Correa dentro del área y apuntó directamente contra Ariel Rodríguez y Ariel Senosiain: “Cómo se hacen los boludos también los de @PasoaPaso. Ni hablaron del escandaloso penal no cobrado a favor de River en cancha de Tigre. @ArielRodriguez @arielsenosiain. Un canal asqueroso que bajan línea a favor de Tapia y la AFA. Nunca hay que olvidarse de estos”, escribió Lunati en sus redes sociales.
El comentario rápidamente tuvo respuesta. Senosiain recogió el guante y reconoció que, desde su punto de vista, la jugada debió haber terminado en penal, aunque aprovechó para responderle a Lunati con una fuerte chicana: “Tranquilo, Pablo. Debió haber sido penal. No creas a todos de tu condición. Nadie bajó línea de nada”, comenzó el periodista.
El cruce ente Ariel Senosiain y Pablo Lunati por TyC Sports
Sin embargo, la respuesta no terminó ahí. Senosiain también cuestionó al exárbitro por sus acusaciones y lanzó una referencia directa a su pasado laboral: “Aunque el canal pueda tener errores como todos; un ejemplo: cuando te contrataron a vos como si hubieras sido confiable”, sentenció.
De esta manera, el cruce entre ambos se sumó a la polémica que dejó el partido entre River y Tigre, donde el equipo de Eduardo Coudet reclamó una infracción sobre Correa que finalmente Andrés Gariano no sancionó y el VAR decidió no revisar. Finalmente el Millonario terminó perdiendo su sexto partido consecutivo y sigue sin poder levantar.
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