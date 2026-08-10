Ariel Senosiain fulminó a Lunati por su duro posteo contra TyC Sports: "Tranquilo..."

El exárbitro, reconocido hincha de River, cuestionó que en el programa Paso a Paso no se haya puesto el foco en la jugada protagonizada por Ángel Correa dentro del área y apuntó directamente contra Ariel Rodríguez y Ariel Senosiain: “Cómo se hacen los boludos también los de @PasoaPaso. Ni hablaron del escandaloso penal no cobrado a favor de River en cancha de Tigre. @ArielRodriguez @arielsenosiain. Un canal asqueroso que bajan línea a favor de Tapia y la AFA. Nunca hay que olvidarse de estos”, escribió Lunati en sus redes sociales.