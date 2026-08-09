"Cuesta trabajo...": qué dijo Javier Castrilli tras el polémico penal que no le cobraron a River ante Tigre
El exárbitro cuestionó la decisión de Andrés Gariano y del VAR en una de las jugadas más discutidas del partido.
River protagonizó una de las grandes polémicas de su partido ante Tigre por la cuarta fecha del Torneo Clausura. A los 35 minutos del primer tiempo, Ángel Correa cayó dentro del área tras un contacto con Nahuel Banegas y todo el Millonario reclamó penal. Andrés Gariano dejó seguir y desde el VAR tampoco consideraron necesario llamarlo para revisar la acción.
La decisión generó fuertes protestas por parte de los jugadores y el cuerpo técnico de River. Uno de los que más cuestionó al árbitro fue Nicolás Otamendi, quien le pidió explicaciones por la determinación del VAR: “¿Ustedes son profesionales o no?”, llegó a reclamarle el defensor a Gariano durante la discusión.
La jugada tampoco pasó inadvertida para Javier Castrilli, histórico exárbitro argentino, quien utilizó su cuenta de X para referirse a la polémica y fue contundente con su análisis: “Cuesta trabajo entender cómo un árbitro no sancione penal esta acción, ¿verdad? …y con VAR… En el fútbol argentino todo es posible…”, escribió Castrilli.
La jugada que generó la polémica en Tigre vs River
La acción comenzó con una recuperación de Correa en mitad de cancha. El delantero cedió la pelota para Lucas Beltrán, quien posteriormente filtró un pase hacia el área. El campeón del mundo recibió y quedó entre Nahuel Banegas y Alan Barrionuevo. Cuando intentaba avanzar, Banegas fue al piso y terminó impactándolo en el gemelo derecho.
El atacante cayó dentro del área y rápidamente los futbolistas de River reclamaron la infracción. Sin embargo, Gariano consideró que no había penal y continuó el juego. Desde el VAR tampoco entendieron que el contacto fuera suficiente para modificar la decisión de campo, por lo que el árbitro principal no fue convocado a revisar la acción.
La postura de Castrilli volvió a encender el debate sobre una de las jugadas más controvertidas del encuentro y puso nuevamente bajo la lupa el funcionamiento del VAR en el fútbol argentino.
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