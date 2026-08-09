Video: Ian Subiabre participó del picante festejo de Tigre tras ganarle a River
Luego de imponerse ante el "Millonario", un video desde el vestuario generó polémica entre los hinchas por la presencia de exjugadores.
El encuentro entre Tigre y River por el Torneo Clausura 2026 dejó mucha tela para cortar dentro de la cancha, pero la temperatura continuó elevándose puertas adentro y con fuerte eco en el mundo digital, donde el alocado festejo de los jugadores, incluido Ian Subiabre, no tardó en generar controversias en las redes.
Tras quedarse con la victoria, no tardaron en aparecer imágenes de los festejos de la intimidad del plantel. En la secuencia audiovisual se puede observar al Pity Martínez bailando a pura alegría junto a Thiago Serrago, ambos con pasado en el club de Núñez.
Sin embargo, el detalle que desató la mayor ola de comentarios y críticas en las redes sociales fue la participación de Ian Subiabre, el juvenil que recientemente llegó al conjunto del norte del conurbano, justamente a préstamo desde el "Millonario" luego de pasar algunas semanas en el famoso "container", separado del plantel.
El antecedente y la furia de los hinchas
El festejo del "Matador" reeditó la polémica que ya se había vivido meses atrás, cuando los de Victoria golearon por 4-1 al "Millonario" en el Monumental por el Torneo Apertura y el propio Pity Martínez lideró un baile similar que había generado malestar en la parcialidad riverplatense.
En esta oportunidad, la indignación de los simpatizantes de La Banda tuvo como epicentro la figura de Subiabre. El extremo dejó Núñez en los últimos días para sumarse a préstamo por 12 meses a Tigre, luego de haber permanecido entrenándose apartado en el predio de Cantilo bajo las órdenes de Eduardo Coudet.
Verlo celebrar de esa manera a apenas una semana de haber dejado el grupo de marginados desató una fuerte lluvia de críticas en las redes sociales por parte de los hinchas "millonarios", en medio de la bronca por la nueva derrota sufrida en el certamen.
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