Tigre se impuso 2-0 ante Aldosivi en un partido suspendido por tormenta

El momento en que se corta la luz en el Estadio José Dellagiovanna

Es increíble que con tanta lluvia, viento y actividad eléctrica el partido entre #Tigre vs #Aldosivi se siguió jugando hasta que se cortó la luz del estadio #TorneoClausura #EspnPremium pic.twitter.com/El7NWWme25 — foromedios (@forofms) September 20, 2025

Los goles de Tigre ante Aldosivi

CAPTURÓ EL REBOTE Y FESTEJÓ: Russo anotó el 1-0 de Tigre vs. Aldosivi en el #TorneoClausura. pic.twitter.com/PQaPztHVrj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

DELIRIO MATADOR BAJO LA LLUVIA: Romero puso el 2-0 de Tigre contra Aldosivi en el #TorneoClausura.



pic.twitter.com/Bd7X40toDH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

¡LOCURA BAJO EL DILUVIO! Se cortó la luz en el estadio de Tigre por el temporal y los hinchas del Matador meten fiesta en el 2-0 parcial ante Aldosivi por el #TorneoClausura.



pic.twitter.com/9QEfouZhc4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

Tigre vs. Aldosivi: resultado en vivo

Cómo llegaron Tigre y Aldosivi a este duelo

El "Matador" viene atravesando un período de altibajos. Después de un empate sin goles en casa contra Talleres, el equipo acumula solo una victoria en sus últimos seis partidos.

Por su parte, el debut de Guillermo Farré como entrenador de Aldosivi no fue el esperado. Su equipo perdió 2-0 ante Sarmiento en un duelo clave por la permanencia. El "Tiburón" no ha ganado en lo que va del Clausura, y se encuentra en la última posición tanto en la tabla anual como en la de promedios, junto a San Martín de San Juan.

Esto significa que, si el torneo terminara ahora, ambos equipos jugarían un desempate para evitar el descenso. El técnico Farré, en una entrevista exclusiva con La Voz del Estadio, reconoció la gravedad de la situación y afirmó que el equipo debe enfrentar esta recta final del torneo con una "mentalidad más agresiva".

Formaciones del encuentro

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martin Garcia, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Justo Giani. DT: Guillermo Farré.

Tigre vs. Aldosivi: datos del partido

Hora: 19

TV: ESPN Premium

Árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Gastón Monzón Brizuela

Estadio: José Dellagiovanna