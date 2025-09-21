Tigre se impuso 2-0 ante Aldosivi en un partido suspendido por tormenta
El Matador iba ganando 2-0 pero la abundante caída de agua, sumado al corte momentáneo de la luz, hicieron que el árbitro frenara el encuentro.
Este sábado, el Estadio José Dellagiovanna fue el escenario de un emocionante encuentro entre Tigre y Aldosivi, correspondiente a la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, lo que parecía ser una tarde tranquila de fútbol, terminó interrumpido por las condiciones climáticas y un inesperado corte de luz.
A pesar de que el clima empezó a complicarse, el local se encontraba con una ventaja de 2-0, con goles de Ignacio Russo y José David Romero. Los de Victoria dominaban el encuentro y parecían encaminados a una victoria clara. Sin embargo, a los 27 minutos del segundo tiempo, un fuerte temporal que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocó la suspensión del partido. A esto se sumó un corte de luz que terminó por interrumpir aún más la actividad en el estadio.
Tras la interrupción, se determinó que el partido se reanudara al día siguiente, este domingo, a las 12 del mediodía. El resultado no cambió, y Tigre logró mantener su ventaja hasta el final, llevándose los tres puntos y alcanzando las 12 unidades en el campeonato.
Por el lado de Aldosivi, la realidad es totalmente distinta. El equipo marplatense sigue sumido en una crisis, ubicándose en el último puesto de la Zona B con solo tres puntos. Además, el conjunto de La Feliz se encuentra en una complicada situación con respecto a la tabla anual, donde actualmente está perdiendo la categoría con 18 unidades.
Cómo llegaron Tigre y Aldosivi a este duelo
El "Matador" viene atravesando un período de altibajos. Después de un empate sin goles en casa contra Talleres, el equipo acumula solo una victoria en sus últimos seis partidos.
Por su parte, el debut de Guillermo Farré como entrenador de Aldosivi no fue el esperado. Su equipo perdió 2-0 ante Sarmiento en un duelo clave por la permanencia. El "Tiburón" no ha ganado en lo que va del Clausura, y se encuentra en la última posición tanto en la tabla anual como en la de promedios, junto a San Martín de San Juan.
Esto significa que, si el torneo terminara ahora, ambos equipos jugarían un desempate para evitar el descenso. El técnico Farré, en una entrevista exclusiva con La Voz del Estadio, reconoció la gravedad de la situación y afirmó que el equipo debe enfrentar esta recta final del torneo con una "mentalidad más agresiva".
Formaciones del encuentro
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.
Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martin Garcia, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Justo Giani. DT: Guillermo Farré.
Tigre vs. Aldosivi: datos del partido
- Hora: 19
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Brian Ferreyra
- VAR: Gastón Monzón Brizuela
- Estadio: José Dellagiovanna
