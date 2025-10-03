Tigre vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

Este viernes a las 19:00 en el Estadio José Dellagiovanna, Tigre y Defensa y Justicia se medirán en un choque clave por el Torneo Clausura 2025. Los dos conjuntos llegan con la misma cantidad de puntos (15) y comparten la ilusión de acercarse a la punta de la Zona A, que actualmente pertenece a Unión. El Matador, bajo la conducción de Diego Dabove, llega en alza tras hilvanar tres compromisos sin derrotas. Del otro lado, el Halcón de Varela viaja con confianza luego de superar a Boca y sueña con dar el golpe fuera de casa.