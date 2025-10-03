Tigre vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo
El Matador quiere prolongar su buen momento y el Halcón llega entonado tras vencer a Boca, con ambos equipos igualados en puntos en la Zona A.
Este viernes a las 19:00 en el Estadio José Dellagiovanna, Tigre y Defensa y Justicia se medirán en un choque clave por el Torneo Clausura 2025. Los dos conjuntos llegan con la misma cantidad de puntos (15) y comparten la ilusión de acercarse a la punta de la Zona A, que actualmente pertenece a Unión. El Matador, bajo la conducción de Diego Dabove, llega en alza tras hilvanar tres compromisos sin derrotas. Del otro lado, el Halcón de Varela viaja con confianza luego de superar a Boca y sueña con dar el golpe fuera de casa.
Tigre vs. Defensa y Justicia: resultado en vivo
El presente de Tigre está marcado por la reacción que tuvo después de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia. A partir de allí, el conjunto de Victoria sumó siete de los últimos nueve puntos en juego, con una sólida victoria sobre Aldosivi y un triunfo ajustado ante Central Córdoba en Santiago del Estero, donde Elías Cabrera apareció como héroe al marcar el único tanto. Estos resultados le dieron oxígeno en la tabla y lo acomodaron en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.
Defensa y Justicia, dirigido por Mariano Soso, también atraviesa un momento de recuperación. Luego de dos derrotas consecutivas frente a Platense y Estudiantes, el Halcón se levantó con una gran victoria ante Boca, que le devolvió confianza. Los dos goles de Abiel Osorio fueron la muestra de que el equipo conserva variantes ofensivas para pelear en lo más alto. La intención será repetir la fórmula en Victoria, una cancha siempre difícil para cualquier visitante.
El duelo promete ser atractivo, con dos estilos que priorizan el ataque y con la presión de que el ganador podrá colocarse en la cima de manera transitoria. El local buscará aprovechar el empuje de su gente y la contundencia de sus delanteros, mientras que la visita apelará a la velocidad de sus extremos y a la solidez en el mediocampo para neutralizar al local.
Tigre vs. Defensa y Justicia: probables formaciones
- Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Tigre vs. Defensa y Justicia: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Ariel Penel.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario