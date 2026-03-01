Tigre vs Gimnasia, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Este domingo en Victoria, por la octava fecha del campeonato, el Matador intentará dejar atrás su primera caída en el año contra un Lobo platense golpeado.
Tigre y Gimnasia jugarán este domingo desde las 21.30 en el Estadio José Dellagiovana, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El Matador buscará reponerse tras su primera derrota del año, mientras que el Lobo intentará sostenerse en zona de clasificación a octavos de final.
El equipo dirigido por Diego Dabove vio frenado su envión en el Claudio Chiqui Tapia, donde perdió el invicto y dejó escapar la chance de consolidarse en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el regreso de Jabes Saralegui, quien aportó una asistencia, y el buen momento de la delantera alimentan la ilusión de volver al triunfo en casa. Si Tigre logra imponerse en Victoria alcanzará los 17 puntos y quedará como único líder de la Zona B, al menos hasta que jueguen Independiente Rivadavia, que suma 16 unidades, y Belgrano, que tiene 15.
Gimnasia, en tanto, atraviesa un momento irregular. La remontada sufrida ante Rosario Central en el Bosque le quitó el invicto como local y la posibilidad de escalar posiciones en la Zona B. La vuelta al gol de Ignacio Fernández, tras su reubicación desde el centro hacia la derecha, fue uno de los pocos aspectos positivos en una jornada adversa en La Plata. El Lobo suma 10 puntos y, en caso de ganar en Victoria, llegará a 13 y se mantendrá en puestos de clasificación a octavos de final. Una derrota, combinada con otros resultados, podría dejarlo fuera del top 8.
Gran centro de Barros Schelotto y golazo de Enzo Martínez para el 1-0:
David Romero empató el encuentro en Victoria:
El Lobo reaccionó el minuto y el Chelo Torres puso el 2-1:
Probables formaciones del encuentro entre Tigre y Gimnasia
- Tigre: Tomás Sultani; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. El director técnico es Diego Dabove.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro. El entrenador es Fernando Zaniratto.
Otros datos del partido
- Hora: 21.30.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Germán Delfino.
- Estadio: José Dellagiovanna.
