Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Tigre

Por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, Barracas Central y Tigre se medirán este miércoles a las 17 en el Estadio Claudio Tapia. El Matador llega con la obligación de sumar de a tres para volver a lo más alto, mientras que el conjunto dirigido por el Gallego Insua busca salir del fondo.