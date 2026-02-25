Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026
Por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, Barracas Central y Tigre se medirán este miércoles a las 17 en el Estadio Claudio Tapia. El Matador llega con la obligación de sumar de a tres para volver a lo más alto, mientras que el conjunto dirigido por el Gallego Insua busca salir del fondo.
El presente del Guapo no es el esperado. Con apenas cinco puntos sobre 18 posibles, el equipo porteño atraviesa un inicio de campeonato con más dudas que certezas. Viene de caer 1-0 ante Platense en condición de visitante y acumula dos derrotas consecutivas que lo relegaron en la tabla.
En la vereda opuesta, Tigre transita una realidad mucho más auspiciosa. El conjunto de Victoria se mantiene invicto en el certamen y suma 14 unidades, apenas una menos que el líder Independiente Rivadavia. En la jornada anterior igualó sin goles frente a Central Córdoba, en un duelo cerrado que dejó sensaciones encontradas.
Formaciones de Barracas Central vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Rodrigo Insua; Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia; Gonzalo Morales, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Tigre
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
