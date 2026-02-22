Arco en cero: Central Córdoba y Tigre empataron sin goles por el Torneo Apertura

Todo lo contrario, el presente que está atravesando Tigre, uno de los pocos invictos hasta el momento. El conjunto de Victoria viene de avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina luego de derrotar 2-0 al siempre pintoresco Claypole y se enfrentará a Independiente Rivadavia. En el Apertura, al inicio de la fecha, es el líder de la zona B con 13 puntos, producto de 4 triunfos y 1 empate.

Embed