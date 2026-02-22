Arco en cero: Central Córdoba y Tigre empataron sin goles por el Torneo Apertura
El conjunto santiagueño, que atraviesa un momento muy irregular, recibió al equipo de Victoria, que aún mantiene su invicto en el torneo local.
Central Córdoba y Tigre igualaron 0-0 este sábado en el estadio Madre de Ciudades, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Fue un duelo de realidades opuestas, ya que el Ferroviario apenas ganó un partido y quedó eliminado de la Copa Argentina; mientras que el Matador está invicto y viene de avanzar en el torneo más federal del país.
Con este resultado poco emocionante, el conjunto local quedó décimotercero (13°) en la Zona A, mientras que el visitante se aloja como escolta del puntero Independiente Rivadavia en la Zona B.
Formaciones del encuentro
Datos del encuentro
- Hora: 21.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Nicolás Ramírez
- Estadio: Madre de Ciudades
Cómo llegan ambos clubes a este duelo
No es el mejor arranque de temporada para el Central Córdoba de Lucas Pusineri. El Ferroviario, además de que ya quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer por penales ante Gimnasia (J), acumula apenas 4 puntos en 5 fechas disputadas. Su único triunfo hasta el momento fue ante Unión, en Santiago del Estero, por ende, buscará hacerse fuerte de local otra vez, ante el Matador.
Todo lo contrario, el presente que está atravesando Tigre, uno de los pocos invictos hasta el momento. El conjunto de Victoria viene de avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina luego de derrotar 2-0 al siempre pintoresco Claypole y se enfrentará a Independiente Rivadavia. En el Apertura, al inicio de la fecha, es el líder de la zona B con 13 puntos, producto de 4 triunfos y 1 empate.
