Barracas Central venció 2-1 a Tigre y dio el golpe en la fecha 7

Ignacio Russo fue el encargado de abrir el marcador para Tigre y encaminar una tarde que parecía favorable para el Matador, que necesitaba sumar de a tres para treparse a la cima de la tabla. En el arranque del segundo tiempo, Fernando Tobio logró la igualdad para el equipo local y cambió el rumbo del encuentro. Apenas tres minutos después, Facundo Bruera aprovechó su oportunidad y marcó el 2-1 que terminó siendo definitivo.