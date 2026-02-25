Barracas Central venció 2-1 a Tigre y dio el golpe en la fecha 7
El Guapo derrotó 2-1 a Tigre por la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El local llegó a 8 puntos y el Matador quedó tercero con 14.
Barracas Central dio uno de los grandes golpes de la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 al imponerse 2-1 frente a Tigre. El Guapo alcanzó las 8 unidades, mientras que el Matador perdió la chance de ser líder y quedó tercero con 14 puntos.
Ignacio Russo fue el encargado de abrir el marcador para Tigre y encaminar una tarde que parecía favorable para el Matador, que necesitaba sumar de a tres para treparse a la cima de la tabla. En el arranque del segundo tiempo, Fernando Tobio logró la igualdad para el equipo local y cambió el rumbo del encuentro. Apenas tres minutos después, Facundo Bruera aprovechó su oportunidad y marcó el 2-1 que terminó siendo definitivo.
Con este resultado, el Guapo llegó a 8 puntos y sumó tres unidades clave para acomodarse en la Zona B. Del otro lado, Tigre dejó pasar una chance importante de alcanzar la punta y ahora se ubica en el tercer puesto con 14 unidades.
En la próxima fecha, el Matador recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Barracas Central visitará a Argentinos Juniors en busca de sostener la levantada en un campeonato que está cada vez más parejo.
Ignacio Russo abrió el marcador para el Matador:
Fernando Tobio igualó el encuentro en el arranque del segundo tiempo:
Facundo Bruera, tres minutos después, dio vuelta el encuentro para el Guapo:
Barracas Central vs. Tigre, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Barracas Central vs. Tigre: probables formaciones
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Rodrigo Insua; Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia; Gonzalo Morales, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Barracas Central vs. Tigre: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Claudio Tapia.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: ESPN Premium.
