Tobías Andrada recibió el alta en River y asoma su vuelta: ¿contra quién?

Tobías Andrada se recuperó al ciento por ciento de su dolencia, recibió el alta médica y ya trabaja a la par de sus compañeros. El exvolante de Vélez había sido desafectado del seleccionado nacional debido a un severo traumatismo en el muslo derecho —arrastrado tras un fuerte golpe ante Huracán—, pero aprovechó el receso y la postergación del cruce frente a Sarmiento para intensificar la kinesiología y ponerse a punto sin apurar los plazos.