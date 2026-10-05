Tobías Andrada recibió el alta en River y asoma su vuelta: ¿contra quién?
El mediocampista dejó atrás la dolencia muscular que lo marginó de la Selección Argentina, entrenó con normalidad y apunta todos los cañones a su regreso.
Las sonrisas empiezan a multiplicarse en el River Camp tras una seguidilla agitada por las bajas médicas. Luego de semanas complejas en las que Leonardo Ponzio perdió a piezas valiosas por problemas físicos, el parate por la fecha FIFA le dio aire al cuerpo técnico interino y la primera gran novedad de la semana llegó con luz verde para un jugador clave en la estructura de la mitad de la cancha.
Tobías Andrada se recuperó al ciento por ciento de su dolencia, recibió el alta médica y ya trabaja a la par de sus compañeros. El exvolante de Vélez había sido desafectado del seleccionado nacional debido a un severo traumatismo en el muslo derecho —arrastrado tras un fuerte golpe ante Huracán—, pero aprovechó el receso y la postergación del cruce frente a Sarmiento para intensificar la kinesiología y ponerse a punto sin apurar los plazos.
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Con este panorama favorable y cinco prácticas por delante, Ponzio lo piensa seriamente como titular para recibir este sábado a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental, compromiso que marcará el regreso a la acción del Millonario en el Torneo Clausura tras tres semanas sin partidos oficiales. Además, en el entrenamiento matutino se dio otra señal positiva: Aníbal Moreno practicó junto al grupo y acelera su retorno a las canchas.
De cara al fin de semana, la gran incógnita para el DT pasa por resolver el reemplazante del lesionado Thiago Almada. Ponzio maneja dos alternativas con características muy marcadas: darle minutos a Lautaro Pereyra para sostener el desequilibrio individual y la presencia en el área rival, o inclinarse por Juan Cruz Meza para ganar mayor dinámica y recorrido en la zona media.
El alta médica de Tobías Andrada le aporta alivio a River de cara a la reanudación del campeonato, mientras el cuerpo técnico define quién ocupará el lugar del lesionado Thiago Almada frente al conjunto cordobés.
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