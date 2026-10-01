River y sus 21 días de espera: Leo Ponzio aprovechará el parate para rearmar el equipo

El parate también puede ayudar a recuperar jugadores

La ausencia de partidos no solamente representa una interrupción de la competencia. También le brinda al cuerpo técnico la posibilidad de utilizar el tiempo disponible para trabajar sobre distintos aspectos futbolísticos y físicos.

Después de la derrota frente a Huracán, el entrenador tendrá margen para corregir cuestiones del funcionamiento colectivo y preparar el regreso ante Estudiantes. El director técnico podrá dedicar varias prácticas a cuestiones tácticas que durante una seguidilla de partidos suelen quedar relegadas por la necesidad de recuperar energías.

Además, el parate puede ser importante para recuperar futbolistas que actualmente atraviesan diferentes situaciones físicas. Uno de los principales casos es el de Thiago Almada, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo durante el partido ante Huracán.

También está Tobías Andrada, quien fue desafectado de la Selección Argentina a raíz de una molestia muscular. A ellos se suma Aníbal Moreno, que continúa avanzando en su recuperación de una discopatía lumbar y espera reincorporarse progresivamente al trabajo con el grupo.