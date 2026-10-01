River y sus 21 días de espera: Leo Ponzio aprovechará el parate para rearmar el equipo
El Millonario atraviesa un calendario atípico y recién volverá a jugar el 10 de octubre ante Estudiantes de Río Cuarto.
River quedó inmerso en un escenario poco frecuente para una temporada en plena competencia: tendrá que esperar 21 días entre un partido oficial y el siguiente. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio volverá a presentarse el sábado 10 de octubre, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.
La particularidad del calendario del Millonario se explica por dos factores concretos. Por un lado, el fútbol argentino atraviesa el habitual parate correspondiente a la fecha FIFA. Por otro, el encuentro que el Millonario debía disputar ante Sarmiento de Junín fue postergado a raíz de la cantidad de futbolistas convocados a la Selección Argentina.
¿Cuándo fue el último partido de River?
La última presentación oficial del conjunto de Núñez ocurrió el 19 de septiembre. Aquella noche, la Banda Roja perdió 2-1 contra Huracán en el Monumental y, desde entonces, no volvió a disputar un encuentro por el campeonato. El período sin competencia se hizo todavía más extenso porque no participó de la jornada 11. La dirigencia solicitó formalmente la modificación del encuentro frente a Sarmiento debido a las bajas provocadas por las convocatorias internacionales, y la AFA aceptó el pedido.
El compromiso pendiente quedó establecido para el miércoles 14 de octubre, apenas cuatro días después de la vuelta frente a Estudiantes de Río Cuarto. Por lo tanto, tendrá una espera extensa y después afrontará dos partidos en un lapso considerablemente más corto.
Este escenario genera una situación particular para Ponzio, ya que el plantel contará con varias jornadas consecutivas sin competencia oficial. En un momento habitual de la temporada, un descanso de tres semanas resulta poco frecuente y suele asociarse más con una pretemporada que con un campeonato en desarrollo.
El parate también puede ayudar a recuperar jugadores
La ausencia de partidos no solamente representa una interrupción de la competencia. También le brinda al cuerpo técnico la posibilidad de utilizar el tiempo disponible para trabajar sobre distintos aspectos futbolísticos y físicos.
Después de la derrota frente a Huracán, el entrenador tendrá margen para corregir cuestiones del funcionamiento colectivo y preparar el regreso ante Estudiantes. El director técnico podrá dedicar varias prácticas a cuestiones tácticas que durante una seguidilla de partidos suelen quedar relegadas por la necesidad de recuperar energías.
Además, el parate puede ser importante para recuperar futbolistas que actualmente atraviesan diferentes situaciones físicas. Uno de los principales casos es el de Thiago Almada, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo durante el partido ante Huracán.
También está Tobías Andrada, quien fue desafectado de la Selección Argentina a raíz de una molestia muscular. A ellos se suma Aníbal Moreno, que continúa avanzando en su recuperación de una discopatía lumbar y espera reincorporarse progresivamente al trabajo con el grupo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario