Torneo Clausura: Argentinos Juniors goleó 4-1 a Racing en La Paternal

GOL DE RACING: Conechny le ganó la carrera al Ruso Rodríguez y marcó el 1-0 de la Academia ante Argentinos en el #TorneoClausura.



Alan Lescano y una espectacular definición para igualar el encuentro rápidamente luego de un grosero error de Arias:

RÁPIDO EMPATE DE ARGENTINOS: Arias dejó el rebote y Lescano marcó el 1-1 del Bicho ante Racing en el #TorneoClausura.



Hernán López Muñóz, luego de un tremendo pase de Alan Lescano, pone el 2-1 para el Bicho:

¡¡¡GOLAZO DE ARGENTINOS!!! Asistencia de calidad de Lescano y definición de palomita de Hernán López Muñoz para el 2-1 del Bicho ante Racing en el #TorneoClausura.



Matías Daniel Giménez Rojas pone el 3-1 en La Paternal con una gran definición:

OTRO GOLAZO DE ARGENTINOS: Matías Giménez estampó el 3-1 del Bicho vs. Racing en el #TorneoClausura.



Nicolás Oroz pone cifras de goleada en el estadio Diego Armando Maradona:

YA ES GOLEADA: ley del ex de Nico Oroz para el 4-1 de Argentinos frente a Racing en el #TorneoClausura.



Formaciones de Argentinos Juniors vs. Racing

Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Tobías Ramírez, Erik Godoy, Claudio Bravo; Juan José Cardozo; Hernán López Muñoz, Alan Lescano y Nicolás Oroz; Diego Porcel, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín Garcia Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duvan Vergara. DT: Gonzalo Costas / Francisco Bersce.

Argentinos Juniors vs. Racing: datos del partido

Hora: 16.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fabricio Llobet

Estadio: Diego Armando Maradona