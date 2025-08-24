Torneo Clausura: Argentinos Juniors goleó 4-1 a Racing en La Paternal
El Bicho aprovechó sus oportunidades y superó a la Academia con goles de Lescano, López Muñoz, Giménez Rojas y Oroz. Con esta victoria llega a ocho unidades en el Torneo Clausura 2025.
En un duelo clave de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, Argentinos Juniors se impuso con contundencia ante Racing en La Paternal, por 4-1. El partido comenzó con ventaja para la Academia: Tomás Conechny abrió el marcador a los 25 minutos del primer tiempo. Sin embargo, la reacción del local no se hizo esperar: Alan Lescano empató a los 28 minutos y le dio el primer golpe de ánimo al equipo de Gabriel Milito.
En el segundo tiempo, Hernán López Muñoz adelantó al Bicho a los 6 minutos, seguido por el gol de Matías Giménez Rojas a los 14’ y el cierre definitivo a los 25 minutos con tanto de Nicolás Oroz, sentenciando una victoria categórica.
Con este resultado, Argentinos Juniors suma ocho puntos y se mantiene como protagonista en la Zona A, mientras que Racing, que también disputa los cuartos de final de la Copa Libertadores, quedó con cuatro unidades y podría caer al último puesto si Aldosivi (tres puntos) suma en su partido ante Estudiantes de La Plata.
El triunfo no solo le da confianza al equipo de La Paternal, sino que también lo mantiene en la pelea por los primeros puestos del campeonato, mostrando un juego ofensivo y contundente ante uno de los grandes del fútbol argentino.
Tomás Conechny sorprendió a todos y abrió el marcador a los 25 minutos para la Academia:
Alan Lescano y una espectacular definición para igualar el encuentro rápidamente luego de un grosero error de Arias:
Hernán López Muñóz, luego de un tremendo pase de Alan Lescano, pone el 2-1 para el Bicho:
Matías Daniel Giménez Rojas pone el 3-1 en La Paternal con una gran definición:
Nicolás Oroz pone cifras de goleada en el estadio Diego Armando Maradona:
Formaciones de Argentinos Juniors vs. Racing
Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Tobías Ramírez, Erik Godoy, Claudio Bravo; Juan José Cardozo; Hernán López Muñoz, Alan Lescano y Nicolás Oroz; Diego Porcel, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín Garcia Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duvan Vergara. DT: Gonzalo Costas / Francisco Bersce.
Argentinos Juniors vs. Racing: datos del partido
- Hora: 16.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Fabricio Llobet
- Estadio: Diego Armando Maradona
