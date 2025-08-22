Marcos Rojo aseguró que Miguel Ángel Russo lo echó de Boca por su edad

La relación con Russo, sin embargo, se terminó de quebrar en plena pretemporada antes del choque con Auckland. “En la previa del partido con Auckland yo estaba cargado de los cuádriceps y pido no entrenar para no arriesgar, porque pensaba que iban a necesitar que juegue ese partido con Auckland. Ahí Miguel (Russo) medio que se enoja y tenemos una discusión. Yo ya sabía que con Miguel no jugaba más”, relató.