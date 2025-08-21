Durísima sanción a Gustavo Costas por su expulsión en la derrota de Racing ante Tigre: cuántas fechas recibió

El DT de la "Academia" ya había sido expulsado y posteriormente sancionado en la primera fecha, tras la también derrota sobre la hora ante Barracas Central, cuando también invadió el campo de juego y hasta sugirió a sus dirigidos abandonar el partido en señal de repudio por la decisión arbitral.

Entonces, Costas se enfrentaba a lo que parecía una dura suspensión, aunque antes de conocerse la decisión del Tribunal de Disciplina, lanzó un comunicado con un pedido de disculpas públicas.

Esta vez no hubo lugar a perdones, y al ser reincidente, el entrenador fue fuertemente sancionado. El Tribunal también comunicó que Guillermo Barros Schelotto recibió dos fechas por su expulsión en la última fecha.

