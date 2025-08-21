Durísima sanción a Gustavo Costas por su expulsión en la derrota de Racing ante Tigre: cuántas fechas recibió
El entrenador de la "Academia" volvió a ser expulsado en el Cilindro, y una vez más protagonizó un escándalo. El Tribunal de Disciplina de la AFA no lo perdonó.
Racing se encaminaba a una victoria de local ante Tigre por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, pero tras algunas polémicas y de forma agónica, la visita lo dio vuelta y el entrenador Gustavo Costas estalló contra el árbitro Darío Herrera, reacción que le valió una expulsión y la consecuente sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA.
El "Matador" lo empató a los 90 con un penal, que desató la bronca del DT. Tras la igualdad, el entrenador comenzó a aplaudir irónicamente a Herrera, quien luego de algunos minutos, decidió expulsarlo. Fue entonces que explotó y se metió al campo de juego.
"Ladrón, ladrón...", repitió Costas mientras se dirigía hacia el árbitro antes de ser interceptado por jugadores y asistentes, para que la situación no pasara a mayores.
Por estas horas es todo algarabía en Racing por la agónica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo argentino venció 3-1 sobre la hora y en un verdadero partidazo a Peñarol, para obtener el pasaje a la próxima instancia.
Sin embargo, en medio de esta alegría, llegó la mala noticia en el plano local: la AFA confirmó este jueves que Costas fue sancionado con cuatro fechas de suspensión por su reacción ante Tigre.
El DT de la "Academia" ya había sido expulsado y posteriormente sancionado en la primera fecha, tras la también derrota sobre la hora ante Barracas Central, cuando también invadió el campo de juego y hasta sugirió a sus dirigidos abandonar el partido en señal de repudio por la decisión arbitral.
Entonces, Costas se enfrentaba a lo que parecía una dura suspensión, aunque antes de conocerse la decisión del Tribunal de Disciplina, lanzó un comunicado con un pedido de disculpas públicas.
Esta vez no hubo lugar a perdones, y al ser reincidente, el entrenador fue fuertemente sancionado. El Tribunal también comunicó que Guillermo Barros Schelotto recibió dos fechas por su expulsión en la última fecha.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario