Todo por Racing: se casó sólo para acceder a la licencia y así poder viajar a la final con Cruzeiro

Sin embargo uno de ellos parece haber llevado su fanatismo un poco más y corrió los límites del famosos "¿Qué estás dispuesto a hacer para poder ver a tu equipo campeón?".

se casó para ir a ver a racing.mp4

Es que este hombre admitió que se casó con su novia en los últimos días sólo para poder contar con la licencia por matrimonio (una semana) y así poder viajar a ver a Racing ya que en su trabajo no le iban a conceder los días libres que necesitaba.

En diálogo con TN, el fanático de la Academia aseguró: "me casé para venir a ver a Racing. Me casé para que me den los días en el trabajo. Pedí un préstamo, empeñé cosas y me vine".

Su flamante esposa, Antonia, lo acompaña en la travesía, a modo de improvisada Luna de Miel quizás y mientras esperaba en su auto para cruzar la frontera la mujer admitió en medio de risas que "lo que no conseguí en 13 años, Racing lo consiguió en un mes".

"Ayer a las 11 de la mañana nos casamos en Pilar y nos vinimos. Venimos haciendo la luna de miel por el camino, ja", siguió contando y consultado acerca de lo demorado de la propuesta de casamiento el hombre fue contundente: "Pensaba que el amor de mi vida era Racing".