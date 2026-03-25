Destrucción total en Mariano Acosta: así quedó la manzana del depósito de garrafas que explotó

Heridos y pánico por la fuerte explosión en Mariano Acosta

El siniestro dejó un saldo inicial de al menos tres empleados heridos, quienes debieron ser trasladados a la Clínica Paredes con diversas quemaduras. Además, se reportó que un adolescente que transitaba por el lugar fue impactado en la cabeza por el proyectil de una garrafa. Las detonaciones fueron tan violentas que los vecinos aseguraron que se escucharon a 15 cuadras de distancia.