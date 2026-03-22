Racing pisó fuerte en Córdoba y venció 2-1 a Belgrano en un partidazo

image Tomás Conechny fue titular en Racing por la lesión de Duvan Vergara

El empate local y la rápida reacción de Racing

El complemento arrancó con emociones a flor de piel. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski salió a devorarse a su rival y logró su cometido rápidamente. A los 8 minutos de la segunda parte, aprovechando un error en la salida defensiva de los visitantes, el talentoso Lucas Zelarayán capturó la pelota en las puertas del área y despachó un zapatazo cruzado letal que dejó sin opciones al arquero, decretando el 1 a 1 parcial.

Cualquier otro equipo podría haberse derrumbado anímicamente tras ceder el empate, pero el equipo albiceleste demostró por qué es uno de los grandes animadores del Fútbol Argentino. Apenas siete minutos después del golpe recibido, a los 15 del complemento, Santiago Sosa se vistió de asistidor y dejó completamente libre a Marco Di Césare, quien solo tuvo que empujar el balón casi debajo del arco para sellar el 2 a 1.

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En la media hora final del encuentro, el "Pirata" intentó por todas las vías volver a emparejar las acciones, pero se topó con una defensa sólida y un mediocampo sumamente combativo de la visita. Incluso, los dirigidos por Costas tuvieron chances de liquidarlo de contragolpe a través de "Maravilla" Martínez, quien estrelló un cabezazo en el travesaño a los 30 minutos. Finalmente, el marcador no se movió y los tres puntos viajaron directamente hacia Avellaneda, consolidando un triunfo de oro.