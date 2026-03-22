Racing pisó fuerte en Córdoba y venció 2-1 a Belgrano en un partidazo
En un encuentro vibrante, Racing superó a Belgrano por 2 a 1 en el Gigante de Alberdi. Facundo Cambeses fue la gran figura al atajar un penal clave.
En una noche repleta de emociones por la fecha 12 del Torneo Apertura, el conjunto de Racing logró una victoria fundamental en la siempre difícil provincia de Córdoba. El equipo dirigido por Gustavo Costas demostró un gran carácter para vencer a Belgrano por 2 a 1 y mantenerse en la pelea.
IMPORTANTE: Clima: cuándo llega al AMBA el tormentón gris que no pasó el fin de semana largo
Facundo Cambeses, de Selección
El partido en el Estadio Julio César Villagra, popularmente conocido como el Gigante de Alberdi, comenzó con un ritmo frenético. Los locales salieron decididos a imponer sus condiciones, y ya en el primer minuto de juego, tras una pérdida de Santiago Sosa en la mitad de la cancha, Nicolás "Uvita" Fernández quedó mano a mano, pero su remate de afuera del área se fue apenas desviado.
Lejos de achicarse ante la presión del público cordobés, la "Academia" supo acomodarse en el campo de juego y empezó a manejar los hilos del mediocampo. La recompensa a este crecimiento futbolístico llegó a los 29 minutos de la primera etapa. Luego de una excelente jugada colectiva que desarticuló a la defensa rival, Adrián "Toto" Fernández definió con gran jerarquía dentro del área para establecer el 1 a 0 a favor de los de Avellaneda.
Sin embargo, el final de la primera mitad le tenía reservada una enorme dosis de sufrimiento a la visita. Tras una exhaustiva revisión del VAR a cargo de Lucas Novelli, el árbitro principal Andrés Merlos sancionó penal a favor de Belgrano por una mano de Santiago Solari. Fue allí donde emergió la figura gigantesca de Facundo Cambeses, quien le contuvo el anunciado remate a "Uvita" Fernández a los 41 minutos, permitiendo que su equipo se fuera al descanso en ventaja.
El empate local y la rápida reacción de Racing
El complemento arrancó con emociones a flor de piel. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski salió a devorarse a su rival y logró su cometido rápidamente. A los 8 minutos de la segunda parte, aprovechando un error en la salida defensiva de los visitantes, el talentoso Lucas Zelarayán capturó la pelota en las puertas del área y despachó un zapatazo cruzado letal que dejó sin opciones al arquero, decretando el 1 a 1 parcial.
Cualquier otro equipo podría haberse derrumbado anímicamente tras ceder el empate, pero el equipo albiceleste demostró por qué es uno de los grandes animadores del Fútbol Argentino. Apenas siete minutos después del golpe recibido, a los 15 del complemento, Santiago Sosa se vistió de asistidor y dejó completamente libre a Marco Di Césare, quien solo tuvo que empujar el balón casi debajo del arco para sellar el 2 a 1.
LEÉ TAMBIÉN: Cuándo llega el frío al AMBA: galerna procelosa dejará sensación térmica de un dígito este fin de semana largo
En la media hora final del encuentro, el "Pirata" intentó por todas las vías volver a emparejar las acciones, pero se topó con una defensa sólida y un mediocampo sumamente combativo de la visita. Incluso, los dirigidos por Costas tuvieron chances de liquidarlo de contragolpe a través de "Maravilla" Martínez, quien estrelló un cabezazo en el travesaño a los 30 minutos. Finalmente, el marcador no se movió y los tres puntos viajaron directamente hacia Avellaneda, consolidando un triunfo de oro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario