Mbappé vs. Lamine Yamal: el choque de generaciones en Francia vs España que puede definir la semifinal
Francia y España chocan por un lugar en la final del Mundial 2026. Los números muestran un duelo parejo entre dos selecciones invictas y candidatas al título.
Francia y España disputarán este martes una de las semifinales del Mundial 2026 en un duelo que reúne a dos de las máximas potencias del fútbol europeo. Ambos equipos llegan invictos, con estadísticas muy equilibradas y figuras capaces de definir un partido que otorgará un lugar en la final.
Las estadísticas anticipan una semifinal sumamente equilibrada. Francia arriba con puntaje ideal luego de conseguir seis victorias en igual cantidad de partidos, mientras que España suma cinco triunfos y un empate.
El equipo dirigido por Didier Deschamps convirtió 16 goles y recibió apenas 2, mientras que el conjunto de Luis de la Fuente marcó 11 tantos y solo sufrió 1 en toda la competencia. La valoración promedio de Sofascore también refleja esa paridad. Francia presenta una calificación de 7,16, apenas por encima del 7,11 que registra España. En ofensiva, los franceses generan 4,5 ocasiones claras por partido, frente a las 2,8 de los españoles. Ambos equipos promedian 18,3 remates por encuentro, aunque Francia tiene una ligera ventaja en disparos al arco (7,8 contra 6,7).
España, por su parte, domina ampliamente la posesión del balón, con un promedio del 66%, mientras que Francia alcanza el 59%. Además, la Roja presenta una precisión de pases del 90%, superior al 88% de su rival. En defensa, los dirigidos por Luis de la Fuente también muestran una leve ventaja con cinco vallas invictas, contra las cuatro que acumula Francia.
Para el encuentro, ambos entrenadores apostarían por un esquema 4-2-3-1. Francia tendría como principales referentes a Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. España, en tanto, formaría con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
Mbappé y Lamine Yamal, el duelo de las grandes figuras
Uno de los grandes atractivos de la semifinal estará en el enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos futbolistas de enorme jerarquía que llegan con realidades muy diferentes en este Mundial.
El delantero francés atraviesa un torneo extraordinario. Con una calificación promedio de 8,28, lidera el rendimiento de Francia y participó directamente en 11 goles, producto de 8 tantos y 3 asistencias en seis partidos como titular. Además, Mbappé genera una acción de gol cada 47 minutos, suma 16 pases clave, una ocasión clara creada y registra un 87% de precisión en los pases, consolidándose como el principal argumento ofensivo del conjunto de Deschamps.
Del otro lado aparece Lamine Yamal, la gran aparición del fútbol español. El extremo disputó seis encuentros, cinco desde el inicio, y obtuvo una valoración promedio de 7,25. Hasta el momento convirtió 1 gol y aportó 5 pases clave. Sin embargo, el juvenil supera al francés en un apartado importante del juego individual. Yamal registra un 53% de regates completados, por encima del 43% de Mbappé, confirmando que su principal fortaleza está en el desequilibrio y el uno contra uno.
El contraste entre ambos también refleja dos generaciones diferentes. Mientras Mbappé pelea por terminar como goleador del Mundial y lidera a Francia en busca de una nueva final, Yamal afronta su primera Copa del Mundo convertido en una de las grandes revelaciones del torneo. Con estadísticas muy parejas, planteles repletos de talento y un lugar en la definición del Mundial 2026 en juego, Francia y España prometen protagonizar una de las semifinales más atractivas de los últimos años.
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