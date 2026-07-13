Mbappé vs. Lamine Yamal: el choque de generaciones en Francia vs España que puede definir la semifinal

Mbappé y Lamine Yamal, el duelo de las grandes figuras

Uno de los grandes atractivos de la semifinal estará en el enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos futbolistas de enorme jerarquía que llegan con realidades muy diferentes en este Mundial.

El delantero francés atraviesa un torneo extraordinario. Con una calificación promedio de 8,28, lidera el rendimiento de Francia y participó directamente en 11 goles, producto de 8 tantos y 3 asistencias en seis partidos como titular. Además, Mbappé genera una acción de gol cada 47 minutos, suma 16 pases clave, una ocasión clara creada y registra un 87% de precisión en los pases, consolidándose como el principal argumento ofensivo del conjunto de Deschamps.

Del otro lado aparece Lamine Yamal, la gran aparición del fútbol español. El extremo disputó seis encuentros, cinco desde el inicio, y obtuvo una valoración promedio de 7,25. Hasta el momento convirtió 1 gol y aportó 5 pases clave. Sin embargo, el juvenil supera al francés en un apartado importante del juego individual. Yamal registra un 53% de regates completados, por encima del 43% de Mbappé, confirmando que su principal fortaleza está en el desequilibrio y el uno contra uno.

El contraste entre ambos también refleja dos generaciones diferentes. Mientras Mbappé pelea por terminar como goleador del Mundial y lidera a Francia en busca de una nueva final, Yamal afronta su primera Copa del Mundo convertido en una de las grandes revelaciones del torneo. Con estadísticas muy parejas, planteles repletos de talento y un lugar en la definición del Mundial 2026 en juego, Francia y España prometen protagonizar una de las semifinales más atractivas de los últimos años.