Francia declaró "persona no trata" a la vicegobernadora de Mendoza por sus dichos racistas

Romain Nadal, embajador de Francia en la Argentina.

En tanto, la vicegobernadora de Alfredo Cornejo, ambos aliados al gobierno de Javier Milei, rechazó las acusaciones al sostener que sus comentarios no tenían una intención discriminatoria, al tiempo que se sorprendió de que se interpretara la referencia a África como un insulto racial.

“No le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior… Yo no lo considero inferior”, consideró Casado durante una entrevista radial.