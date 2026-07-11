Francia declaró "persona no trata" a la vicegobernadora de Mendoza por sus dichos racistas
La inusual medida se adoptó luego de que Hebe Casado calificara como “equipo africano” al combinado que derrotó ajustadamente a Paraguay en el Mundial 2026.
En el marco del Mundial 2026, Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza, a raíz de un comentario de la funcionaria en redes sociales, donde tildaba al combinado galo como “equipo africano”.
A través de su cuenta en X y tras el partido que enfrentó a franceses y paraguayos, Hebe Casado publicaba un mensaje que rápidamente se viralizó: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”.
Para la mayoría, las palabras de la mendocina rompieron los límites del denominado “folklore futbolero”, acercándose peligrosamente a discursos considerados discriminatorios. Y así lo entendió la embajada francesa en la Argentina, que declaró a la vicegobernadora, integrante del PRO, “persona no grata”.
Fuentes de la legación indicaron que la inusual medida implica que Casado no podrá participar en eventos organizados por la representación francesa ni ingresar a su sede mientras mantenga esa situación, y al mismo tiempo los funcionarios del país europeo evitarán concurrir a reuniones institucionales cuando ella esté presente. No obstante, se aclaró que, por el momento, la vicegobernadora no tiene impedido el ingreso a Francia.
La dura respuesta del embajador de Francia y el descargo de la vicegobernadora
El embajador francés en la Argentina, Romain Nadal, fue especialmente duro al calificar el mensaje de Hebe Casado como un acto de “racismo” que deriva en “un delito”. “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, afirmó públicamente.
En tanto, la vicegobernadora de Alfredo Cornejo, ambos aliados al gobierno de Javier Milei, rechazó las acusaciones al sostener que sus comentarios no tenían una intención discriminatoria, al tiempo que se sorprendió de que se interpretara la referencia a África como un insulto racial.
“No le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior… Yo no lo considero inferior”, consideró Casado durante una entrevista radial.
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