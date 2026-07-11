Las mujeres de la Selección Argentina liquidaron a Kylian Mbappé: "El robo del siglo"

Luego de analizar sus propios vínculos, llegó el turno de opinar sobre la relación entre Mbappé y Ester Expósito. La consulta generó risas y una respuesta unánime entre las tres protagonistas. La primera en lanzar su comentario fue Agustina Gandolfo, quien definió la relación con una particular frase: “Es el robo del siglo”.

A su comentario se sumó Carolina Calvagni, que coincidió entre risas: “Mal, terrible”. Por su parte, Valentina Cervantes, con un perfil más reservado, también dio su opinión sobre la pareja: “Roba él. Re chorro”.

Las respuestas rápidamente llamaron la atención por la espontaneidad de las protagonistas y se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la charla.

El romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito

La relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito comenzó a generar repercusión internacional hacia fines de febrero de 2026, cuando ambos fueron vistos compartiendo una cena y alojándose en el mismo hotel en París. Poco después, nuevas imágenes de ambos viajando juntos en un jet privado rumbo a Madrid alimentaron los rumores sobre un posible romance entre el futbolista francés y la actriz española.

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente la relación, desde principios de marzo las apariciones compartidas y distintas señales hicieron crecer las versiones sobre un vínculo sentimental que, a estas alturas, está confirmado.

Ester Expósito | Kylian Mbappé

Incluso, Ester Expósito fue vista en un palco del estadio Santiago Bernabéu durante un partido del Real Madrid, una presencia que muchos interpretaron como una muestra de apoyo hacia Mbappé. De esta manera, la pareja lleva alrededor de cuatro meses de relación y mantiene un perfil bajo, sin declaraciones oficiales sobre su vínculo.

Mientras tanto, cada aparición pública continúa generando repercusión entre sus seguidores y en los medios internacionales.