Las mujeres de la Selección Argentina liquidaron a Kylian Mbappé: "El robo del siglo"
La opinión de Carolina Calvagni, Valentina Cervantes y Agustina Gandolfo sobre Mbappé generó sorpresa en pleno Mundial 2026. Mirá.
Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no fue por sus goles ni por su rendimiento en el Mundial 2026. Carolina Calvagni, Valentina Cervantes y Agustina Gandolfo, mujeres de la Selección Argentina, sorprendieron al opinar sobre el delantero francés y su relación con Ester Expósito.
El atacante de la selección de Francia atraviesa un momento de gran exposición internacional por su desempeño en la Copa del Mundo, sus declaraciones luego de cada partido y algunas polémicas que también lo tuvieron como protagonista en redes sociales.
Sin embargo, en las últimas horas, la atención se trasladó también a su vida personal. Desde hace algunos meses, Mbappé mantiene un vínculo con Ester Expósito, la reconocida actriz española. Ambos tienen como punto en común Madrid, donde residen, aunque sus compromisos laborales y los constantes viajes forman parte de la dinámica de la pareja.
En ese contexto, las parejas de tres futbolistas argentinos fueron protagonistas de un divertido intercambio durante una propuesta de El Pollo Álvarez desde Estados Unidos.
Qué dijeron las mujeres de la Selección Argentina sobre Kylian Mbappé
Carolina Calvagni, Valentina Cervantes y Agustina Gandolfo, parejas de Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, respectivamente, participaron del juego “¿Quién roba?”, una dinámica en la que debían responder quién era la persona más beneficiada dentro de cada relación.
Luego de analizar sus propios vínculos, llegó el turno de opinar sobre la relación entre Mbappé y Ester Expósito. La consulta generó risas y una respuesta unánime entre las tres protagonistas. La primera en lanzar su comentario fue Agustina Gandolfo, quien definió la relación con una particular frase: “Es el robo del siglo”.
A su comentario se sumó Carolina Calvagni, que coincidió entre risas: “Mal, terrible”. Por su parte, Valentina Cervantes, con un perfil más reservado, también dio su opinión sobre la pareja: “Roba él. Re chorro”.
Las respuestas rápidamente llamaron la atención por la espontaneidad de las protagonistas y se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la charla.
El romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito
La relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito comenzó a generar repercusión internacional hacia fines de febrero de 2026, cuando ambos fueron vistos compartiendo una cena y alojándose en el mismo hotel en París. Poco después, nuevas imágenes de ambos viajando juntos en un jet privado rumbo a Madrid alimentaron los rumores sobre un posible romance entre el futbolista francés y la actriz española.
Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente la relación, desde principios de marzo las apariciones compartidas y distintas señales hicieron crecer las versiones sobre un vínculo sentimental que, a estas alturas, está confirmado.
Incluso, Ester Expósito fue vista en un palco del estadio Santiago Bernabéu durante un partido del Real Madrid, una presencia que muchos interpretaron como una muestra de apoyo hacia Mbappé. De esta manera, la pareja lleva alrededor de cuatro meses de relación y mantiene un perfil bajo, sin declaraciones oficiales sobre su vínculo.
Mientras tanto, cada aparición pública continúa generando repercusión entre sus seguidores y en los medios internacionales.
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