Torneo Apertura: Independiente venció por 3-2 en un vibrante duelo ante Talleres en Córdoba

Centro de Bustos y Vera rechazó hacia su propio arco para el 1-0 ante Independiente#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/qb6GUFGjjO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2025

Juan Rodríguez, tambien en propia puerta, igualó el marcador:

Centro de Federico Vera y Juan Rodríguez la peinó hacia su propio arco para el 1-1 de Indpendiente ante Talleres#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/Ite9EYh9Gz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2025

Adrián Sporle pone arriba a Independiente:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1884703443094487435&partner=&hide_thread=false EL ROJO LO DA VUELTA EN EL KEMPES Adrián Spörle llegó al área y sacó un zurdazo para el 2-1 de Independiente sobre Talleres#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/84haQyIiox — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2025

Valentín Depietri vuelve a poner en igualdad a la T:

Gran volea de Valentín Depietri para anotar el 2-2 ante Independiente#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/tNf5Tfnbd0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2025

En el descuento, Herrera colocó el 3-2 para el triunfo del Rojo:

El diez de Independiente amagó en el área de Talleres y desparramó a Herrera para el 3-2.#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/VGbqbPZ5lk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2025

Cómo llegaron Talleres e Independiente a este duelo

La T no tuvo el mejor inicio en el torneo: en su estreno, cayó por 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en un partido en el que no logró desplegar su mejor versión. El equipo de Alexander Medina no logra aún recuperarse y mostrar su potencial, aunque hay que destacar que será uno de los representantes argentinos en la Copa Libertadores.

Por su parte, el Rojo arrancó con el pie derecho tras superar por 2-1 a Sarmiento en Avellaneda. En ese encuentro, el paraguayo Gabriel Ávalos fue la gran figura, marcando los dos goles del Rojo. El equipo dirigido por Julio Vaccari dejó una buena imagen y logra ahora consolidar su arranque con otra victoria en Córdoba.

Talleres de Córdoba vs Independiente por el Torneo Apertura 2025: resultado en vivo

Talleres vs Independiente: probables formaciones

Talleres vs Independiente: otros datos

Hora: 17.00

17.00 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Árbitro: Facundo Tello

Facundo Tello VAR: Mauro Vigliano

Mauro Vigliano Estadio: Mario Alberto Kempes