Tragedia en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, futbolista del Barcelona SC
El defensor del conjunto oriundo de Guayaquil murió en un ataque armado y la noticia sacudió al deporte sudamericano, que reaccionó con mensajes de dolor y consternación.
El fútbol de Ecuador atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras conocerse el asesinato de Mario Pineida, jugador de Barcelona Sporting Club, ocurrido en la ciudad de Guayaquil. El defensor, de 33 años, fue víctima de un violento ataque perpetrado por sicarios en el barrio Samanes, al norte de la ciudad, y su muerte provocó una fuerte conmoción no solo en el ámbito local, sino también en todo el continente sudamericano.
Según las primeras informaciones oficiales, el hecho se produjo a plena luz del día cuando Pineida salía de una carnicería junto a su pareja. En ese momento, ambos fueron sorprendidos por personas armadas que abrieron fuego sin mediar palabra. El futbolista recibió múltiples disparos y quedó tendido en el lugar tras la balacera, en un episodio que volvió a poner en el centro de la escena la grave situación de inseguridad que atraviesa la ciudad.
Horas después del ataque, Barcelona SC confirmó oficialmente la noticia a través de un comunicado institucional. “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, expresó el club, que inmediatamente decretó duelo y suspendió sus actividades previstas.
El mensaje continuó con palabras que reflejaron el impacto interno que generó la tragedia: “Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”. Además, la dirigencia adelantó que en las próximas horas se comunicarán los detalles de los actos de despedida y pidió respeto y acompañamiento para la familia del jugador en este momento de profundo dolor.
Las muestras de pesar se multiplicaron en redes sociales. Fluminense, uno de los clubes en los que Pineida jugó durante su carrera, también se pronunció con un mensaje emotivo: "Pineida llegó al Tricolor al inicio de la temporada en la que nos coronamos juntos campeones cariocas". La institución brasileña manifestó su “solidaridad con los familiares y amigos” del futbolista, recordando su paso por el club en 2022.
La carrera profesional de Mario Pineida
Mario Pineida había construido una carrera sólida y respetada en el fútbol ecuatoriano. Defendió las camisetas de Panamá SC, Independiente del Valle, Barcelona -con el que fue campeón de la liga en 2016 y 2020- y El Nacional, club con el que ganó la Copa de Ecuador en 2024. Además, tuvo una experiencia internacional en Fluminense y sumó cuatro títulos a nivel clubes.
También tuvo recorrido en la selección ecuatoriana, donde disputó ocho partidos y formó parte de las convocatorias para la Copa América 2015 y 2021. En juveniles, integró la Tri Sub 20 que disputó el Mundial de la categoría en Colombia en 2011. Más allá de sus logros deportivos, Pineida era reconocido por su carácter y compromiso, cualidades que hoy son recordadas con tristeza por compañeros, hinchas y dirigentes. Su muerte deja un vacío enorme y un clima de luto que atraviesa a todo el fútbol sudamericano.
