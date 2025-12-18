Tragedia en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, futbolista del Barcelona SC

Embed Siempre tendrás un lugar especial en el barcelonismo, Marito, te lo ganaste por todo ese que diste.



La carrera profesional de Mario Pineida

Mario Pineida había construido una carrera sólida y respetada en el fútbol ecuatoriano. Defendió las camisetas de Panamá SC, Independiente del Valle, Barcelona -con el que fue campeón de la liga en 2016 y 2020- y El Nacional, club con el que ganó la Copa de Ecuador en 2024. Además, tuvo una experiencia internacional en Fluminense y sumó cuatro títulos a nivel clubes.

También tuvo recorrido en la selección ecuatoriana, donde disputó ocho partidos y formó parte de las convocatorias para la Copa América 2015 y 2021. En juveniles, integró la Tri Sub 20 que disputó el Mundial de la categoría en Colombia en 2011. Más allá de sus logros deportivos, Pineida era reconocido por su carácter y compromiso, cualidades que hoy son recordadas con tristeza por compañeros, hinchas y dirigentes. Su muerte deja un vacío enorme y un clima de luto que atraviesa a todo el fútbol sudamericano.

