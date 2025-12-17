Ecuador: un hombre de 123 años busca validar su edad para convertirse en el más longevo del mundo

La historia de Lindao se volvió popular y captó la atención de medios nacionales e internacionales luego de que el Concejo Municipal de Guayaquil le realizara un homenaje oficial el pasado 11 de diciembre. Durante ese acto, se reconoció al hombre como un símbolo de trabajo, dignidad humana y arraigo comunitario.

Entre otras cosas, desde el municipio destacaron su labor permanente en Puerto El Morro así como también el ejemplo de constancia durante más de un siglo de vida. Las autoridades locales resaltaron que Lindao representa la fortaleza de las comunidades rurales y la vigencia de oficios tradicionales.

En medio de su popularidad, el debate se centra en la posibilidad de que la edad de Lindao sea validada como récord mundial por la organización o por Guinness World Records o por los principales grupos internacionales que verifican edades extremas.

Según el Récord Guinness, la persona viva más longeva del mundo es la británica Ethel Caterham, nacida en 1909, cuya edad fue verificada por la organización de investigación LongeviQuest. En la categoría masculina, se reconoce al brasileño João Marinho Neto como el hombre vivo más longevo, nacido en 1912, también verificado.