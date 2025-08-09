Tremendo susto en Mar del Plata: en un partido de rugby un jugador convulsionó y un rival le salvó la vida
En un partido de rugby de Mar del Plata un jugador se visitó de héroe pero no por un try o una conversión si no por salvarle la vida a un compañero del otro equipo.
Momentos de máxima tensión se vivieron este sábado 9 de agosto de 2025 en el partido de la división Intermedia del rugby de Mar del Plata entre San Ignacio y Sporting, cuando un jugador de la visita se desplomó en pleno encuentro y tuvo que ser asistido de urgencia.
El hecho ocurrió a los 16 minutos del primer tiempo, cuando Lucas Cedarry, de Sporting, encaró a toda velocidad y recibió un fuerte tackle en el pecho. El oriundo de Villa Gesell cayó al suelo y comenzó a convulsionar, lo que obligó al árbitro Juan Ignacio Roselló a detener inmediatamente las acciones.
En medio de la angustia generalizada, Ezequiel Echeveste, jugador de San Ignacio y guardavidas de profesión, corrió a asistirlo y comenzó a practicarle maniobras de RCP de forma preventiva. Sin embargo, al notar que la situación empeoraba, gritó desesperado “¡se apaga, se apaga!”, mientras otras personas corrían a buscar el desfibrilador del club ubicado en Valle Hermoso.
Gracias a la rápida reacción, Cedarry comenzó a reaccionar: primero abrió los ojos y luego movió las piernas. Minutos después, una ambulancia lo trasladó a un centro médico, donde los estudios realizados en el cerebro arrojaron resultados normales.
Mar del Plata: el comunicado oficial
Sporting Club informó que el jugador de su equipo está bien y que por precaución se quedará internado alrededor de 48 horas.
Por la gravedad del episodio y el impacto emocional, tanto el partido de Intermedia como el de Primera —que debía jugarse a continuación por la sexta fecha— fueron suspendidos.
Un susto que pudo terminar en tragedia, pero que dejó en evidencia la importancia de contar con personal capacitado y desfibriladores en eventos deportivos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario