Pepinos, estrellas y cangrejos: así es el videojuego basado en el streaming del CONICET

"Es un recurso lúdico y educativo, pero también un mensaje contra el desfinanciamiento y la subestimación de la investigación", señaló la creadora del videojuego TaludMDP, que puede descargarse desde el sitio de La Profe Liber.

Por ley el gobierno nacional debía invertir el 0,45% del PBI en el financiamiento de la Ciencia, Tecnología en Innovación, pero este año sólo destinó un 0,15%, la cifra más baja en la historia de nuestro país, apuntó el sitio La Capital de Rosario.

La popularidad que alcanzó la misión conjunta del Conicet y la Schmidt Ocean Institute (una fundación con sede en California, Estados Unidos, dedicada a explorar los océanos para la difusión de la diversidad del planeta).