Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Racing por el Torneo Clausura 2025.
Boca recibirá a Racingeste sábado a las 16:30 en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera en un partido clave por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, que puede marcar un antes y un después en la permanencia de Miguel Ángel Russo como director técnico del club.
El momento que atraviesa el Xeneize es crítico: el equipo acumula ya 11 partidos sin conocer la victoria, la peor sequía en toda la historia del club. Esta mala racha genera una enorme presión sobre Russo, quien necesita urgentemente una reacción positiva por parte de sus jugadores para revertir la situación y mantener su puesto.
En el torneo, el Xeneize ocupa el puesto 13° en la Zona A con apenas dos puntos acumulados, un rendimiento muy por debajo de lo esperado. De cara a este compromiso crucial, todavía existen dudas sobre la formación titular.
Del lado de la Academia, el equipo llega en un buen momento luego de golear 3-0 a Deportivo Riestra y avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina por primera vez en una década. Sin embargo, su arranque en el Clausura no ha sido el mejor, con solo tres puntos obtenidos tras dos derrotas en casa y una victoria como visitante frente a Belgrano de Córdoba.
Boca vs. Racing: probables formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
- Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Franco Pardo; Facundo Mura, Martín Barrios, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Boca vs. Racing por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
