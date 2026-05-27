Triunfo histórico de Platense: venció en Brasil a Corinthians y avanzó a los octavos de la Copa Libertadores
Obligado a ganar, el "Calamar" hizo historia con un 2-0 en San Pablo para meterse entre los mejores 16 equipos del continente.
La histórica travesía continental de Platense sigue sumando capítulos, ya que este miércoles venció de visitante al poderoso Corinthians en el Neo Química Arena de San Pablo por la sexta y última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026, y se metió en los octavos de final del certamen.
Los dirigidos por Walter Zunino viajaron a Brasil con una certeza absoluta: dependían de sí mismos para meterse entre los 16 mejores de América, pero enfrente estaba nada menos que uno de los equipos más poderosos del continente.
Franco Zapiola, por duplicado, le dio la victoria al "Calamar" que clasificó segundo en su grupo, dejando afuera a Independiente Santa Fe, que baja a la Sudamericana; y a Peñarol.
El conjunto argentino terminó en segunda posición de la zona con 10 puntos; solo superado por el "Timao", que finaliza apenas con un punto más.
Las formaciones de Corinthians y Platense
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Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto. DT: Fernando Diniz.
Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Iván Gómez, Franco Zapiola; Juan Gauto y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.
Otros datos del partido
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Hora: 21:30 (Argentina)
TV: Fox Sports
Streaming: Disney+
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
VAR: Reyes Soto (Venezuela)
Estadio: Neo Química Arena (San Pablo, Brasil)
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