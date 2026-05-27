Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Corinthians vs Platense
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Corinthians vs Platense por la Copa Libertadores 2026.
La histórica travesía continental de Platense llega a su momento cumbre. Este miércoles, desde las 21:30, el Calamar visitará al poderoso Corinthians en el Neo Química Arena de San Pablo por la sexta y última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Walter Zunino viajan a Brasil con una certeza absoluta: dependen de sí mismos para meterse entre los 16 mejores de América.
¿Qué necesita Platense para clasificar a octavos?
El Calamar marcha en la segunda posición de la zona con 7 puntos. El escenario para avanzar a la siguiente ronda se define bajo tres variantes:
-
Si gana: Clasifica directamente a los octavos de final como segundo de grupo, alcanzando las 10 unidades sin importar lo que pase en el otro partido.
Si empata o pierde: Necesitará que Peñarol le robe puntos (un empate o un triunfo uruguayo) a Independiente Santa Fe en Montevideo.
En el peor de los casos, el Marrón ya tiene asegurado el tercer puesto de la zona, lo que le garantiza el pasaje a los playoffs de la Copa Sudamericana para enfrentar a uno de los segundos de ese certamen.
Corinthians, comandado por Fernando Diniz, viene barriendo el grupo de punta a punta: está invicto con 11 unidades y ya se aseguró el primer puesto con una fecha de anticipación. Aunque buscará el triunfo para quedar mejor posicionado en la tabla general de primeros, la realidad del gigante paulista está puesta en el Brasileirao, donde marcha 15° y pelea de lleno por alejarse de la zona de descenso.
Las formaciones de Corinthians y Platense
-
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto. DT: Fernando Diniz.
Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Iván Gómez, Franco Zapiola; Juan Gauto y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.
Cómo ver en vivo Corinthians vs Platense
La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario