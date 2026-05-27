Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Corinthians vs Platense

Corinthians, comandado por Fernando Diniz, viene barriendo el grupo de punta a punta: está invicto con 11 unidades y ya se aseguró el primer puesto con una fecha de anticipación. Aunque buscará el triunfo para quedar mejor posicionado en la tabla general de primeros, la realidad del gigante paulista está puesta en el Brasileirao, donde marcha 15° y pelea de lleno por alejarse de la zona de descenso.