El presidente de la UEFA criticó el VAR y rechazó las expulsiones temporales

El abogado y dirigente deportivo declaró en una entrevista con el diario inglés The Telegraph y se mostró confundido con la regla de las manos: "No entiendo las distintas interpretaciones de las manos. Cuando tuvimos en la UEFA a 15 o 20 entrenadores europeos de primer nivel, les mostramos una situación de mano... la mitad dijo mano, la otra mitad dijo que no".

Ceferín también bromeó sobre la aplicación de la regla del fuera de juego al milímetro más cercano: "Si tu nariz es demasiado larga, ¿estás en fuera de juego o es tu pie?".

Finalmente, el esloveno ratificó que se opone a las exclusiones temporales, sacar a un jugador del campo de juego por algunos minutos por cometer una infracción, presentada recientemente ante el International Football Association Board (IFAB).

"Ya no es fútbol, con esto no ganamos. No lo usaré en competiciones de UEFA. Dejaría el fútbol como está. No necesitamos cambiar las reglas y ser recordados como personas importantes que cambiaron el fútbol. No necesitamos cambiar el fútbol. Estamos de paso", concluyó Ceferin.