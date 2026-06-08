Tim Payne superó la población de Nueva Zelanda en seguidores y es furor antes del Mundial 2026

SNueva Zelanda y el desafío del Mundial 2026

Mientras su figura crece en internet, Payne también concentra sus esfuerzos en la participación de Nueva Zelanda en el Mundial 2026. La selección oceánica disputará la tercera Copa del Mundo de su historia, luego de haber participado en las ediciones de 1982 y 2010. Hasta el momento, los All Whites nunca lograron ganar un partido en la máxima cita del fútbol.

En esta oportunidad integrarán el Grupo G junto a Bélgica, Irán y Egipto. El debut será el próximo 15 de junio en Los Ángeles, donde buscarán comenzar a escribir una nueva página en la historia del fútbol neozelandés. Con millones de seguidores atentos a cada uno de sus movimientos, Tim Payne llegará al torneo convertido en uno de los personajes más populares e inesperados de la previa mundialista.