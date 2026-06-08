Mega Fan Fest Mundial 2026: dónde están las pantallas gigantes gratis en la Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad empieza a vibrar con el Mundial 2026. Habrá pantallas gigantes gratis, shows en vivo y un enorme circuito de comidas con horario extendido.
Bajo el programa “Ciudad Late Mundial”, el Gobierno porteño organizará festivales gratuitos para potenciar la pasión de todos los hinchas durante el Mundial 2026. Desde este jueves 11 de junio hasta el 19 de julio, Buenos Aires ofrecerá espacios seguros y con servicios de primer nivel para disfrutar del torneo.
La sede central del Fan Fest en Palermo
La Plaza Seeber volverá a convertirse en el epicentro principal de la emoción. Este gran predio, con acceso por Avenida Libertador y Sarmiento, funcionará del 11 de junio al 19 de julio, de 12 a 20 horas (con jornadas extendidas según el fixture), y tendrá una capacidad para recibir a 15 mil personas.
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Los fanáticos que se acerquen podrán disfrutar de:
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Pantalla gigante: Transmisión oficial en vivo de los partidos de la Selección argentina y encuentros de relevancia, con un circuito cerrado proyectando el color del público.
Entretenimiento: Shows en vivo en la previa y el post de cada partido, música, DJ’s, artistas itinerantes con bombos y freestylers.
Puntos fotográficos: Réplicas de la Copa del Mundo, el Camión de la Selección, el Corazón BA y un gran mural artístico.
Patio gastronómico: Un paseo completo de foodtrucks con comodidades para sentarse, provisto por los principales patrocinadores.
Modo Hincha: pantallas en la Ciudad de Buenos Aires
Para descentralizar la experiencia, el Gobierno porteño llevará pantallas gigantes a distintos barrios con acceso gratuito y cupos limitados de unas 600 personas por evento. El cronograma para la primera fase es el siguiente:
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Martes 16 de junio (18 a 24 hs): En la Peatonal de Villa Devoto (Fernández de Enciso y Asunción) se transmitirá Irak vs. Noruega y Argentina vs. Argelia.
Lunes 22 de junio (13 a 20 hs): En Plaza San Martín (Retiro) se podrá ver Argentina vs. Austria y Francia vs. Irak.
Sábado 27 de junio (18:30 a 1 hs): En el Obelisco (Corrientes y Cerrito) pasarán Colombia vs. Portugal y Jordania vs. Argentina.
Segunda fase: A partir de los 16vos de final, la actividad se concentrará en Parque Los Andes (Chacarita) sumando estaciones de intercambio de figuritas, foodtrucks y DJs.
Operativo estratégico, tránsito y gastronomía
Para asegurar la convivencia urbana y potenciar el consumo sin alterar la rutina de los vecinos, se implementará la estrategia "BA 24 Horas":
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Gastronomía: Los locales ubicados en los puntos de encuentro tendrán horario extendido y promociones. Además, bares y restaurantes mundialistas de toda la Capital se sumarán a la red oficial con ambientaciones y sorteos.
Transporte reforzado: Se extenderá el horario de la Línea D del subte los días que juegue la Selección argentina. Asimismo, se aprovechará el horario nocturno de la Línea B los fines de semana y se reforzarán colectivos y taxis en las zonas clave.
Seguridad y orden: Habrá controles estrictos para minimizar los cortes de tránsito en las avenidas principales, garantizando la higiene y un ingreso ágil para todos los espectadores.
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