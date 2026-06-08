Mega Fan Fest Mundial 2026: dónde están las pantallas gigantes gratis en la Ciudad de Buenos Aires

WhatsApp Image 2026-06-08 at 14.19.16

La sede central del Fan Fest en Palermo

La Plaza Seeber volverá a convertirse en el epicentro principal de la emoción. Este gran predio, con acceso por Avenida Libertador y Sarmiento, funcionará del 11 de junio al 19 de julio, de 12 a 20 horas (con jornadas extendidas según el fixture), y tendrá una capacidad para recibir a 15 mil personas.