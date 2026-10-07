Un empleado de seguridad no pudo contener las lágrimas durante el discurso de Lionel Messi en su despedida

Un trabajo profesional invadido por la emoción

En medio del silencio respetuoso y los aplausos de la multitud mientras el diez hablaba por los altoparlantes, un empleado del operativo de seguridad apostado en los accesos al campo se convirtió en protagonista involuntario de la jornada. Pese a deber permanecer parado y mirando fijamente hacia las tribunas por estricto protocolo de su función, el hombre no logró contener el llanto ante el mensaje del rosarino.