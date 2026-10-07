Un empleado de seguridad no pudo contener las lágrimas durante el discurso de Lionel Messi en su despedida
Aunque, por su trabajo, estaba de espaldas al capitán argentino, cuando lo escuchó hablar no pudo contener las lágrimas. La escena quedó registrada en video.
El emotivo cierre de la etapa de Lionel Messi en la Selección Argentina dejó postales memorables tanto dentro como fuera del campo de juego. Tras el encuentro ante Benín en un Estadio Monumental colmado por más de 80 mil personas, las palabras del capitán argentino calaron profundo en todos los presentes, provocando una reacción inesperada que rápidamente se difundió en las redes sociales.
Un trabajo profesional invadido por la emoción
En medio del silencio respetuoso y los aplausos de la multitud mientras el diez hablaba por los altoparlantes, un empleado del operativo de seguridad apostado en los accesos al campo se convirtió en protagonista involuntario de la jornada. Pese a deber permanecer parado y mirando fijamente hacia las tribunas por estricto protocolo de su función, el hombre no logró contener el llanto ante el mensaje del rosarino.
Las imágenes captaron el momento exacto en el que el empleado, con los ojos llenos de lágrimas y visiblemente conmovido, intentaba mantener la postura profesional mientras la voz del capitán resonaba en todo el estadio repasando sus más de dos décadas vistiendo la camiseta nacional.
Un reflejo del sentir popular
El video acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron la autenticidad del gesto. La escena sintetizó el impacto emocional del retiro internacional del astro argentino, demostrando cómo su figura y sus palabras de despedida atravesaron a todos los trabajadores y simpatizantes presentes en la cancha.
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