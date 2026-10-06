"Me gustaría venir toda la vida": el discurso completo, íntimo y desgarrador de Lionel Messi en su despedida

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina con emotivas palabras: discurso completo

El mensaje final para los hinchas y el futuro de la Selección

"Hoy, nuevamente acá, seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, porque es donde le digo adiós a la Selección y a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y lo que venga. Siempre unidos".

"Quedó más que demostrado que, cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa. Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal lo que se hizo en todo este tiempo. Y en esos momentos duros tenemos que estar nosotros acompañando más que nunca".

"La verdad que estoy hablando más que nunca, no me quiero ir, no quiero dejar la cancha. Solamente decirles que los quiero, los voy a extrañar y que soy un agradecido a Dios de ser argentinos, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido mis sueños con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero".