"Me gustaría venir toda la vida": el discurso completo, íntimo y desgarrador de Lionel Messi en su despedida
"Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta durante más de 20 años", dijo el mejor jugador de todos los tiempos en el cierre de una noche emocionante.
En el epílogo de una noche cargada de lágrimas, homenajes y abrazos eternos en el estadio Monumental, Lionel Messi tomó el micrófono en el centro del campo de juego con uno de sus discurso más largos y emotivos de toda su carrera.
Tras el triunfo amistoso ante Benín, el mejor jugador de todos los tiempos se dirigió a los miles de hinchas que colmaron las tribunas y dejó un descargo histórico, profundo y sin filtro sobre su relación con la camiseta celeste y blanca, el peso de la gloria y su adiós definitivo.
Las frases más importantes de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina
"Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. En lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, como lo dije en la carta de despedida. Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta durante más de 20 años. Hasta en los peores momentos que hemos pasado y hemos tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo y estar siempre".
"No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar. Si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel piernas y emocional. La realidad es que llegamos con lo justo".
El agradecimiento al grupo y el recuerdo de los momentos felices
"Agradecer a mis compañeros por este tiempo que compartí con este grupo, que me hicieron cumplir el sueño de chiquito, ser campeón del mundo, de América, de la Finalissima, de todo lo que jugamos. Fue un orgullo enorme compartir dentro y fuera de la cancha con ellos. Era salir a competirle a cualquiera porque sabía que tenía guerreros al lado que dejaban la vida. En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera: cuando volvimos a jugar después de ganar el Mundial. El haber vivido lo que viví ese día no me lo voy a olvidar nunca más. Fue hermoso".
El mensaje final para los hinchas y el futuro de la Selección
"Hoy, nuevamente acá, seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, porque es donde le digo adiós a la Selección y a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y lo que venga. Siempre unidos".
"Quedó más que demostrado que, cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa. Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal lo que se hizo en todo este tiempo. Y en esos momentos duros tenemos que estar nosotros acompañando más que nunca".
"La verdad que estoy hablando más que nunca, no me quiero ir, no quiero dejar la cancha. Solamente decirles que los quiero, los voy a extrañar y que soy un agradecido a Dios de ser argentinos, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido mis sueños con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero".
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