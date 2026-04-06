Un exfutbolista de Racing que jugó para Italia tuvo que convertirse en bombero
El jugador protagonizó una escena insólita al apagar un incendio durante un partido del Paradiso en la tercera división de Suiza.
El fútbol suele ofrecer situaciones inesperadas, pero pocas veces se observa a un jugador convertirse en protagonista por un hecho ajeno al juego. Ezequiel Schelotto, ex Racing y con pasado en la Selección de Italia, apagó un incendio durante un partido de la tercera división de Suiza y permitió que el encuentro continuara con normalidad.
El episodio ocurrió en el duelo entre Paradiso y Bavois por la Promotion League. En medio del desarrollo del juego, se prendió fuego una red ubicada entre el campo de juego y el estacionamiento, lo que obligó a detener momentáneamente el partido.
Ante la sorpresa generalizada, Schelotto tomó una manguera y actuó rápidamente para apagar las llamas, resolviendo la situación en pocos minutos. Su intervención permitió que el encuentro se reanudara sin mayores inconvenientes.
El Paradiso consiguió así su primer triunfo de 2026, un resultado importante teniendo en cuenta que el equipo se encuentra en la penúltima posición de la tabla con 23 puntos y busca mejorar su rendimiento en la temporada. El ex jugador de Inter, Catania y Racing atraviesa una etapa particular en su carrera, ya que además de integrar el plantel también ocupa el cargo de vicepresidente del club suizo, institución que tiene como objetivo lograr el ascenso.
El desafío de ser futbolista y vicepresidente al mismo tiempo
Schelotto asumió recientemente el rol dirigencial en el Paradiso, donde también se desempeña como capitán del equipo. Su participación incluye no solo el aporte dentro del campo de juego, sino también un fuerte compromiso con el proyecto institucional.
En una entrevista con BOLAVIP, el futbolista se refirió a esta particular situación: “Me gusta hacer bromas y todo, pero hoy cumplo un rol en el cual no puedo equivocarme, entonces es importante mantener una postura firme y nada de chistes ni nada. Voy a tener que aprender a hacer esto porque, me fijé en todos lados y soy el primer jugador y vicepresidente que sigue jugando el fútbol a nivel profesional“.
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