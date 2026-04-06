Un exfutbolista de Racing que jugó para Italia tuvo que convertirse en bombero

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En una entrevista con BOLAVIP, el futbolista se refirió a esta particular situación: “Me gusta hacer bromas y todo, pero hoy cumplo un rol en el cual no puedo equivocarme, entonces es importante mantener una postura firme y nada de chistes ni nada. Voy a tener que aprender a hacer esto porque, me fijé en todos lados y soy el primer jugador y vicepresidente que sigue jugando el fútbol a nivel profesional“.