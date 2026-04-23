Un gigante de Inglaterra sueña con Enzo Fernández después del Mundial 2026: los detalles

En su etapa con los Blues el mediocampista ya logró conquistar el Mundial de Clubes y la Conference League consolidándose como uno de los líderes futbolísticos del plantel más allá de los conflictos internos que precipitaron el fin del ciclo de Rosenior y la crisis de resultados que atraviesa la entidad.

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El Manchester City no la tendrá fácil en esta negociación ya que la incertidumbre sobre quién tomará el mando en Stamford Bridge ha puesto en alerta a otros colosos de Europa como el París Saint Germain y el propio Real Madrid que siguen de cerca los movimientos del argentino tras sus elogios a la capital española.

Un factor clave en la ingeniería de fichajes de Guardiola es el futuro de Rodri quien aunque tiene vínculo hasta 2027 ha manifestado su deseo de regresar a la liga española lo que obliga a la dirigencia de los Sky Blues a buscar un sucesor de garantías para dominar Europa la próxima campaña.