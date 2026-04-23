Un gigante de Inglaterra sueña con Enzo Fernández después del Mundial 2026: los detalles
El campeón del mundo viene siendo uno de los jugadores más determinantes de Europa y distintos equipos quieren ternerlo en el próximo mercado de pases.
El Manchester City volvió a sacudir la estantería de la Premier League al conocerse que el conjunto dirigido por Pep Guardiola tiene en carpeta a Enzo Fernández para el próximo mercado de pases de verano una vez finalizada la Copa del Mundo en Norteamérica.
El interés del entrenador español surge en un momento de transición clave para la estructura de los Citizens ya que el club se prepara para la inminente partida de un histórico como Bernardo Silva tras casi diez años en la institución y busca piezas de jerarquía para blindar su zona central de cara a la próxima temporada.
La situación del volante de veinticinco años en el Chelsea es actualmente compleja debido a que la relación con el club londinense sufrió un fuerte desgaste bajo el mando del recientemente despedido Liam Rosenior a pesar de tener un contrato vigente hasta el año 2032. El quiebre definitivo en el vestuario se produjo en marzo cuando el argentino fue excluido de dos partidos tras declarar públicamente su gusto por la ciudad de Madrid en medio de rumores que lo vinculan al Real Madrid lo que generó incomodidad en sus compañeros y debilitó la posición del técnico británico quien finalmente fue eyectado de su cargo tras una contundente derrota por tres a cero ante el Brighton.
A pesar del presente irregular del equipo de Londres que hoy navega en la séptima posición de la tabla el rendimiento individual de Enzo Fernández desde su llegada por ciento veinte millones de euros ha sido notable acumulando participaciones en casi cincuenta encuentros durante la temporada vigente con una destacada faceta goleadora de doce tantos y seis asistencias.
En su etapa con los Blues el mediocampista ya logró conquistar el Mundial de Clubes y la Conference League consolidándose como uno de los líderes futbolísticos del plantel más allá de los conflictos internos que precipitaron el fin del ciclo de Rosenior y la crisis de resultados que atraviesa la entidad.
El Manchester City no la tendrá fácil en esta negociación ya que la incertidumbre sobre quién tomará el mando en Stamford Bridge ha puesto en alerta a otros colosos de Europa como el París Saint Germain y el propio Real Madrid que siguen de cerca los movimientos del argentino tras sus elogios a la capital española.
Un factor clave en la ingeniería de fichajes de Guardiola es el futuro de Rodri quien aunque tiene vínculo hasta 2027 ha manifestado su deseo de regresar a la liga española lo que obliga a la dirigencia de los Sky Blues a buscar un sucesor de garantías para dominar Europa la próxima campaña.
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