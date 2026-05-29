Enzo Fernández y Valentina Cervantes presentaron su marca de ropa: cuánto salen las prendas

Qué productos ofrece Twentyfour

El nombre de la marca hace referencia al número que Enzo Fernández utiliza en su camiseta. Según explicaron sus impulsores, el proyecto fue creado con “mucho amor y dedicación”.

Embed - TWENTYFOUR. on Instagram: "WELCOME TO TWENTYFOUR. First edition available now across Argentina. Conocé toda la colección ya disponible en nuestra tienda online. " View this post on Instagram

La colección incluye diferentes prendas de uso cotidiano, entre ellas:

Buzos tipo hoodie.

Camperas cortas.

Pantalones deportivos.

Remeras de algodón.

Los valores de los productos también llamaron la atención de los usuarios en redes. Las remeras rondan los $65 mil, mientras que los pantalones tienen un valor cercano a los $119 mil y las camperas alcanzan los $139 mil.

Más allá de los precios y las características de la ropa, una parte importante de la conversación digital se concentró en la imagen de Valentina Cervantes durante el evento de lanzamiento.

Un video que comenzó a circular en redes sociales mostró a la influencer acompañando al futbolista y rápidamente aparecieron opiniones sobre el conjunto que eligió para la ocasión, especialmente por el pantalón de tiro alto que llevaba puesto.

Las reacciones fueron variadas. Mientras algunos usuarios destacaron el estilo del look y celebraron su elección, otros cuestionaron el diseño de la prenda y consideraron que no era la mejor opción para la presentación.

Buena parte de las críticas estuvieron vinculadas a cuestiones de moda y asesoramiento de imagen, aunque también hubo una gran cantidad de comentarios que defendieron a Cervantes y remarcaron que la atención debía centrarse en el nuevo emprendimiento que comparte con Enzo Fernández.

De esta manera, Twentyfour consiguió instalarse rápidamente en la conversación pública, combinando el interés por la moda, el fenómeno de las redes sociales y la popularidad de una de las parejas más seguidas del momento.