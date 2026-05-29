Enzo Fernández y Valentina Cervantes presentaron su marca de ropa: cuánto salen las prendas
Twentyfour, la marca creada por Enzo Fernández y Valu Cervantes, ya se lanzó al mercado y despertó todo tipo de reacciones por sus diseños y valores.
El presente de Valentina Cervantes y Enzo Fernández suma un nuevo desafío fuera del mundo del fútbol. La pareja lanzó oficialmente Twentyfour, una marca de ropa deportiva y urbana con la que busca abrirse camino en la industria de la moda, una apuesta que no tardó en convertirse en tema de conversación en las redes sociales.
A través de sus Instagram, el campeón del mundo y la influencer compartieron imágenes de la presentación de la firma, además de mostrar algunas de las prendas que forman parte de la primera colección.
La propuesta está orientada a toda la familia y cuenta con opciones para hombres, mujeres y niños. El concepto combina elementos deportivos con un estilo casual pensado para el uso diario, una tendencia que gana cada vez más espacio dentro del mercado de la indumentaria.
Aunque el lanzamiento despertó entusiasmo entre los seguidores de la pareja, también generó debate por distintos aspectos relacionados con la colección y con la imagen elegida para el evento de presentación.
Qué productos ofrece Twentyfour
El nombre de la marca hace referencia al número que Enzo Fernández utiliza en su camiseta. Según explicaron sus impulsores, el proyecto fue creado con “mucho amor y dedicación”.
La colección incluye diferentes prendas de uso cotidiano, entre ellas:
-
Buzos tipo hoodie.
Camperas cortas.
Pantalones deportivos.
Remeras de algodón.
Los valores de los productos también llamaron la atención de los usuarios en redes. Las remeras rondan los $65 mil, mientras que los pantalones tienen un valor cercano a los $119 mil y las camperas alcanzan los $139 mil.
Más allá de los precios y las características de la ropa, una parte importante de la conversación digital se concentró en la imagen de Valentina Cervantes durante el evento de lanzamiento.
Un video que comenzó a circular en redes sociales mostró a la influencer acompañando al futbolista y rápidamente aparecieron opiniones sobre el conjunto que eligió para la ocasión, especialmente por el pantalón de tiro alto que llevaba puesto.
Las reacciones fueron variadas. Mientras algunos usuarios destacaron el estilo del look y celebraron su elección, otros cuestionaron el diseño de la prenda y consideraron que no era la mejor opción para la presentación.
Buena parte de las críticas estuvieron vinculadas a cuestiones de moda y asesoramiento de imagen, aunque también hubo una gran cantidad de comentarios que defendieron a Cervantes y remarcaron que la atención debía centrarse en el nuevo emprendimiento que comparte con Enzo Fernández.
De esta manera, Twentyfour consiguió instalarse rápidamente en la conversación pública, combinando el interés por la moda, el fenómeno de las redes sociales y la popularidad de una de las parejas más seguidas del momento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario